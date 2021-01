Ceni muda três jogadores de posição, ganha moral e tenta manter ritmo contra o Athletico-PR

Rogério Ceni conviveu com muita pressão desde que chegou ao Flamengo. Eliminações na Copa do Brasil e Conmebol Libertadores, além de resultados ruins, fizeram o treinador balançar. A diretoria decidiu apostar na manutenção e vê as coisas começarem a dar certo com o dedo do ex-goleiro, que chegou a mudar três atletas de função: Arão, Diego e Pepê.

Com problemas de lesão e convocação desde que chegou ao clube carioca, Ceni teve de lidar com muitos desfalques nas partidas. Para criar solução, chegou a improvisar jogadores e tirou até mesmo um atleta que estava na fila de dispensa para ser o responsável pelo gol que colocou o Flamengo dependendo apenas de si para ser campeão do Campeonato Brasileiro.

Esse é o caso do meio-campista Pepê. O jogador tinha vínculo até dezembro de 2020 e estava fora dos planos dentro do clube. Ceni admitiu que não conhecia o jogador, mas que passou a admirar o futebol do atleta durante os treinos. Puxou Pepê para ser volante por conta da falta de atletas para a função e colheu os frutos contra o Palmeiras.

Pepê entrou na segunda etapa para dar fôlego ao meio-campo do Flamengo quando o Palmeiras mais ameaçava a vitória parcial por 1 a 0. Minutos depois, o meio-campista aproveitou passe de Pedro e fuzilou as redes de Weverton para garantir a vitória por 2 a 0.

Outra insistência de Ceni que deu certo foi Willian Arão na zaga. Sem a confiança para um parceiro de Rodrigo Caio, o treinador decidiu apostar no camisa 5 como zagueiro.

Willian Arão comemora após marcar para o Flamengo sobre o Racing EFE

Na primeira partida de Arão desde o início como zagueiro pelo Flamengo, o time mostrou uma segurança. Ceni queria mais velocidade e uma rapidez na saída de bola, algo que o jogador conseguiu dar. E deve seguir nessa função contra o Athletico-PR. Desta vez com Gustavo Henrique como parceiro como titular.

E o ex-Santos é outro que Ceni também tem um carinho especial. Muito criticado por seguidas falhas, o jogador ganhou um voto de confiança do treinador. De última opção na defesa, passou a ser titular com o treinador, Foi sacado para a entrada de Arão, mas, quando precisou entrar na vaga de Rodrigo Caio, Gustavo Henrique não decepcionou. Fez um jogo firme contra o Palmeiras e garantiu mais pontos com o treinador.

Para finalizar, Diego é outra aposta de Rogério Ceni. Líder do grupo, o camisa 10 vinha entrando bem e ganhou a chance contra o Goiás. Fez uma boa partida, deu assistência e ficou como titular para a partida contra o Palmeiras. Desta vez, como primeiro volante, sendo o responsável pela saída de bola da equipe. E vai seguir assim contra o Athletico-PR. A intenção do comandante é deixar a equipe com o mesmo ritmo da última partida para o jogo da Arena da Baixada.

Provável Flamengo: Hugo; Isla, Arão, Gustavo Henrique e Filipe Luís; Diego, Gerson, Éverton Ribeiro e Arrascaeta; Vitinho e Gabigol.