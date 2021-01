Ceni pode atingir marca contra o Fluminense antes do que Jesus com supertime em 2019

O Flamengo encara o Fluminense, nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Se sair de campo sem sofrer gol, Rogério Ceni pode quebrar uma marca que só Jorge Jesus e o interino Marcelo Salles conseguiram nos últimos dois anos de ficar dois ou mais jogos seguidos sem levar gols. Se isso acontecer, ele vai atingir tal número antes mesmo do que o Mister em seus primeiros jogos em 2019.

Contando apenas partidas de Conmebol Libertadores, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, competições em que Rogério Ceni conseguiu trabalhar, o time passou o ano de 2020 inteiro sem atingir a marca da defesa passar sem ser vazada por dois jogos seguidos. Depois do empate em 0 a 0 com o Fortaleza, o Flamengo tem a chance de quebrar o tabu diante do rival Fluminense.

Nos últimos dois anos, apenas em 2019 o clube realizou tal feito. Abel Braga não conseguiu sendo o comandante da equipe em seis jogos do Brasileirão, em dois da Libertadores e um da Copa do Brasil. Ele sofria com o setor defensivo e não viu o time sair de campo em dois jogos consecutivos sem ser vazado.

Interino até a chegada de Jorge Jesus, Marcelo Salles conseguiu rapidamente o feito. O ‘Fera’, como era conhecido no Ninho do Urubu, ficou invicto nos quatro jogos em que comandou a equipe e não levou gol. Foram três vitórias (2 a 0 sobre o Fortaleza, 1 a 0 sobre o Corinthians, 2 a 0 contra o CSA), além do empate em 0 a 0 contra o Fluminense.

Multicampeão em sua passagem pelo time carioca, Jorge Jesus precisou de 12 jogos para atingir a marca de duas partidas sem sofrer gols. Inclusive, caso Ceni não sofra nenhum do Fluminense, o atual treinador conseguirá tal feito um jogo antes do português.

Jorge Jesus conseguiu tal marca nos jogos contra Internacional e Ceará, 11º e 12º duelos comandados pelo português. Diante do Colorado, a vitória foi o 2 a 0, no Maracanã, válido pelas quartas de final da Libertadores. Contra o Vozão, a equipe aplicou 3 a 0 no Castelão, com direito ao gol de bicicleta de Arrascaeta, que concorreu ao prêmio Puskás da Fifa.

O Flamengo inicia 2021 na caça ao líder São Paulo. O clube carioca tem 49 pontos e está na terceira posição, sete pontos a menos do que o rival paulista, que tem 56. O Atlético-MG é o segundo, também com 49. No entanto, o Flamengo tem um jogo a menos na tabela e pode diminuir essa diferença para quatro pontos e ultrapassar o Galo.