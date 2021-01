Ceni tem ‘final’ contra o Goiás para evitar mais pressão por queda e buscar o título do Brasileirão

O Flamengo vive um período complicado, que se agravou com a derrota por 2 a 0 para o Ceará, na última rodada do Brasileirão. Durante a semana, um protesto de torcedores na porta do Ninho aconteceu e aumentou a pressão em cima de Rogério Ceni.

Com um aproveitamento de 44,4% em 12 jogos pelo time carioca, ele balançou no cargo após a sequência de três partidas sem vencer. E o jogo contra o Goiás, nesta segunda-feira (18), às 20h, é tratado como uma ‘final’ para o comandante.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

Publicamente, o Flamengo não comenta a chance de trocar o comando técnico. No entanto, internamente a diretoria chegou a discutir o futuro, mas decidiu dar uma chance ao comandante .

Apesar dos resultados ruins, a diretoria identifica que o treinador não é o único problema no futebol rubro-negro. Além disso, uma saída não é tratada como benéfica na reta final do Brasileirão. O Flamengo ainda tem dez jogos a disputar na competição e sonha com o título.

Alexandre Vidal / Flamengo

play 1:15 Atacante deu entrevista coletiva nesta sexta-feira e negou problemas no grupo de jogadores

Na última sexta-feira, Gabigol foi o escolhido para dar entrevista coletiva no Ninho do Urubu. O atacante descartou qualquer problema com Ceni e afirmou que o treinador está de corpo e alma no clube para ajudar os atletas e também ser ajudado.

“É muito boa (a relação). Com Dome, falaram que briguei com ele no vestiário, que eu não gostava. Com Jorge (Jesus) também. Ceni é um cara que eu aprendo muito. É um cara experiente, que já venceu tudo e está aqui de corpo e alma. Estamos aqui para ajudá-lo e ele nos ajudar também”, disse o camisa 9.