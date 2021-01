Censo Escolar 2020 aponta queda no número de matrículas nas escolas públicas brasileiras

O Ministério da Educação (MEC) publicou na última quinta-feira (31) no Diário Oficial da União os dados finais do Censo Escolar da Educação Básica de 2020. De acordo com os dados, as escolas da rede pública do país sofreram uma queda no número de matrículas. Assim, o Censo Escolar aponta a perda de cerca de 650 mil matrículas de alunos entre 2019 e 2020.

Os dados não refletem os efeitos da pandemia da covid-19 na educação já que a data de referência é 11 de março, data anterior ao fechamento das escolas.

Segundo os dados do Censo Escolar, enquanto em 2019 o número de matrículas foi 36.611.223, em 2020 houve 35.961.237 matrículas na educação básica. Desse modo, houve uma queda de 1,7% nas matrículas desde a educação infantil até o ensino médio. As principais quedas, no entanto, foram no ensino fundamental. O Censo Escolar 2020 registrou também o aumento de matrículas no ensino médio integral. Veja os números:

queda de 30,4% nas matrículas do ensino fundamental integral dos anos finais (6º ao 9º ano)

nas matrículas do (6º ao 9º ano) queda de 21,21% em matrículas no ensino fundamental integral dos anos iniciais (1º ao 5º ano)

em matrículas no (1º ao 5º ano) aumento de 21,51% nas matrículas no ensino médio integral

nas matrículas no queda de 10,15% nas matrículas da educação de jovens e adultos (EJA) do ensino fundamental

Há ainda uma maior preocupação com os anos finais do ensino fundamental e médio devido aos resultados ruins nas avaliações de ensino aprendizagem. De acordo com os dados do Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica), o país não tem conseguido atingir a meta mínima proposta para esse nível de ensino.

