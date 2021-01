Centro-oeste? ?de? ?São? ?Paulo? ?oferece? ?310? ?vagas? ?de? ? emprego? ?nesta? ?semana?

Centro-oeste de São Paulo está com mais de 300 vagas de emprego disponíveis nesta semana. Com destaque para o PAT de Ourinhos, com cerca de 160 oportunidades. Confira, a seguir, mais informações sobre as vagas e como se candidatar!

Centro-oeste de São Paulo com vagas de emprego

A semana no centro-oeste de São Paulo começou com mais de 310 oportunidades de emprego. Destaca-se o PAT de Ourinhos, com 167 vagas disponíveis, liderando a lista de ofertas. Já o Emprega Bauru ocupa o segundo lugar, com 108 oportunidades. E em Marília, são 39.

Confira, a seguir, algumas das vagas disponíveis nos postos de atendimento.

Ourinhos

Localizado na rua Cardoso Ribeiro, número 290, no Centro. Para mais informações, ligue: (14) 3322-5000.

Auxiliar de Cozinha;

Auxiliar de Serviços Gerais;

Carpinteiro;

Garçom;

Pedreiro;

Eletricista;

Pintor;

Vendedor Atendente;

Balconista;

Ajudante Geral.

Centro-oeste de São Paulo com vagas em Bauru

Para se candidatar a uma das oportunidades ou conferir todos os cargos disponíveis, acesse o site oficial do Emprega Bauru.

Armador de Ferramentas;

Auxiliar Administrativo e Vendas;

Carpinteiro;

Costureira;

Encarregado de Obras;

Operador de Caixa;

Servente;

Serviços Gerais;

Professor de Biologia;

Recreacionista.

Marília

Para concorrer a uma das vagas, os candidatos devem entrar em contato com o seguinte número de telefone: (14) 3433-3212, com atendimento das 8h às 14h.

Alinhador de Automóveis;

Ajudante de Pedreiro;

Carpinteiro;

Limpador Aéreo;

Motorista Carreteiro;

Mecânico Diesel;

Pedreiro;

Pintor de Máquinas;

Vendedor;

Vendedor Externo.

