CEO do Dortmund dá dica a Haaland em negociação com Real Madrid: ‘Faça como Lewandowski’

Há um pouco mais de um ano no Borussia Dortmund, Erling Haaland já vem tendo o seu futuro especulado em outros clubes na Europa. Barcelona e Chelsea, por exemplo, já vêm sendo ligados ao jovem atacante de 20 anos. Entretanto, para Hans-Joachim Watzke, CEO dos Aurinegros, o norueguês deve seguir alguns passos antes de pensar em uma nova transferência.

Em entrevista à revista alemã Kicker, Watzke afirmou que acha difícil Haaland ir embora já no meio do ano e ainda usou Robert Lewandowski, do Bayern de Munique e que recentemente recebeu da Fifa o prêmio de Melhor Jogador do Mundo, como um exemplo a ser seguido pelo norueguês. Antes de ir, por exemplo, para um Real Madrid, o jovem atacante precisa se tornar um jogador de nível mundial.

“Não acho que ele vá embora no verão, ele e (Mino) Raiola (seu agente) sabem o que têm em nós. Só posso aconselhá-lo a fazer as coisas como Robert Lewandowski… Robert teve tempo para amadurecer e se tornar um jogador de classe mundial em Dortmund”, começou por dizer.

“Isso não acontece em um ano. Porque é claro que se Erling nos deixar em algum momento, ele só vai para um clube ainda maior. E não são muitos. Para dar um exemplo: o Real Madrid. E para ir lá é preciso ser de classe mundial “,concluiu.

Haaland, no momento, está em fase final de recuperação da lesão na coxa que sofreu em dezembro. Na atual temporada, ele é o artilheiro do Dortmund e já marcou 17 gols em 15 jogos disputados.