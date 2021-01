Cereto afirma que São Paulo está ‘fazendo de tudo’ para perder o título: ‘E se continuar assim, vai conseguir’

O empate do São Paulo em 1 a 1 contra o Athletico-PR na Arena da Baixada, no último domingo, deixou ainda mais aberta a disputa pelo título do Campeonato Brasileiro. O novo tropeço fez a vantagem do Tricolor na liderança cair de sete para um ponto. O comentarista Carlos Cereto analisou a queda de rendimento do time de Diniz e vê o clube “fazendo de tudo” para perder o troféu.

>> Veja a classificação do Campeonato Brasileiro

– O São Paulo está fazendo de tudo para perder o campeonato. Tudo. E se continuar assim, vai conseguir. Se não der a resposta imediata contra o Internacional na quarta-feira, o São Paulo, que já teve sete pontos de vantagem na liderança, vai ver a vantagem sumir para o próprio Inter – disse Cereto nesta manhã no programa “Redação SporTV”.

– A boa notícia para o torcedor do São Paulo é que o Luciano deve voltar na quarta-feira. O São Paulo está passando por uma “Lucianodependência”. É uma das explicações para a queda de rendimento do São Paulo. Mas não pode ser só isso – completou.

O São Paulo é o líder do Campeonato Brasileiro, com 57 pontos, um a mais que o vice-líder Internacional. As duas equipes, inclusive, se enfrentarão na próxima quarta-feira, às 21h30, no Morumbi, pela 31ª rodada da competição.