Cereto critica atuação do Palmeiras contra River Plate: ‘Um chocolate, atropelamento’

O Palmeiras perdeu, mas se classificou para a final da Copa LIbertadores. Embora a vaga na decisão no Maracanã esteja assegurada, a derrota para o River Plate, da Argentina, não foi bem vista por alguns comentaristas esportivos. Para Carlos Cereto, o Verdão foi atropelado.

– É mesmo uma das melhores derrotas da história do Palmeiras. O torcedor infartou. É impressionante. O Palmeiras passou 100 minutos sem dar um chute a gol do River Plate. O River Plate acertou onze. Foi um chocolate do River Plate, um atropelamento. Assim como o Palmeiras fez na Argentina – disse ele, no programa “SporTV News”.

O jornalista ainda avaliou onde o Verdão deixou de ser efetivo dentro de campo. Para ele, o time do treinador Abel Ferreira perdeu muitas chances e poderia ter ficado sem ir à final.

– A diferença é que na Argentina, o River jogou bem nos primeiros minutos, criou boas chances. O Weverton fez defesas. Ontem não. O Rony perdeu a melhor chance e foi só. O árbitro de vídeo salvou o Palmeiras – corretamente. O que parecia quase impossível, aconteceu ontem. O Palmeiras quase foi eliminado.

O Palmeiras perdeu para o River Plate, da Argentina, por 2 a 0, mas garantiu a vaga na final da Copa Libertadores por ter batido o time argentino no duelo de ida, onde goleou em 3 a 0. Nesta quarta-feira, o Santos terá a oportunidade de encaminhar a segunda vaga para o litoral paulista, contra o Boca Juniors.