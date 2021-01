CES 2021: TCL apresenta tela vestível e outras novidades

Nesta segunda-feira (11), a TCL revelou algumas novidades durante a sua conferência na CES 2021, realizada à distância. Em meio aos produtos inéditos, o que mais chamou a atenção foi o aguardado protótipo de tela vestível da marca chinesa.

Denominado TCL Wearable Display, o dispositivo consiste em um par de óculos cujas lentes são, na verdade, duas minitelas OLED da Sony com resolução Full HD (1080p). Ao contrário do que parece, não se trata de óculos de realidade virtual, segundo a própria fabricante, pois apresenta uma abordagem diferente.

O objetivo do dispositivo é proporcionar ao usuário a mesma experiência de visualizar uma tela gigante de 140 polegadas a 4 metros de distância, em qualquer lugar, como durante uma viagem ou ao jogar, por exemplo, entre outras situações. O aparelho fornece densidade de 49 pixels por grau e é capaz de exibir conteúdos em 3D.

O dispositivo pode ser adaptado às armações convencionais.Fonte: The Verge/Reprodução

A tela vestível da TCL funciona conectada a um celular, tablet, notebook, computador, videogame ou qualquer outro tipo de fonte compatível, que transmite os conteúdos para as minitelas através de uma conexão por cabo USB-C e também fornece a energia necessária para os displays. Sem preço e data de lançamento definidas, o dispositivo deve estrear ainda em 2021.

Fone wireless e rastreador de animais

O TCL Wearable Display não foi a única novidade da marca. Ela também apresentou os fones sem fio MoveAudio S600, com cancelamento de ruído ativo, modo transparência e autonomia de até 8 horas.

TCL Moveaudio S600.Fonte: The Verge/Reprodução

Trazendo resistência à água e ao suor, os novos fones TCL estarão à venda a partir de fevereiro, por US$ 180.

TCL MoveTrack.Fonte: The Verge/Reprodução

Já o TCL MoveTrack Pet Tracker é um rastreador de animais de estimação que envia alertas quando o bichinho sair da área delimitada. Ele tem autonomia de 14 dias e custará US$ 120, com as vendas iniciando no próximo mês.