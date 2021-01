CES 2021: TV da Panasonic oferece recursos para games e filmes

Grande destaque da CES 2021 na tarde desta segunda-feira (11), a Panasonic fez uma prévia dos seus novos produtos para 2021 e, apesar de as campanhas de vacinação estarem ocorrendo em quase todos os países do mundo, a empresa japonesa continua apostando nas experiências em locais fechados, home office e entretenimento no lar.

Também na esteira do lançamento do Playstation 5 e do Xbox Series X, a companhia de Osaka está investindo em TV’s para gamers e apresentou, em modelos de 55 e 65 polegadas, o seu carro-chefe para 2021: a nova Smart TV OLED JZ2000, que chega com baixa latência, suporte para HDMI 2.1, taxa de atualização variável (VRR) e alta taxa de quadros (HFR).

O grande segredo do chamado Game Mode Extreme da JZ2000 é, segundo a Panasonic, o novo processador HCX Pro AI, que faz uma análise em tempo real e possibilita a otimização automática, tanto da qualidade da imagem quanto do som, comparando o tipo de conteúdo visualizado com uma “biblioteca de conteúdo aprendido”.

Diferenciais da Panasonic JZ2000

Fonte: Panasonic/DivulgaçãoFonte: Panasonic

Uma novidade que irá agradar a todos são os novos alto-falantes de disparo lateral para combinar com os de disparo superior, o que a Panasonic chama de 360 graus Soundscape Pro, compatível com o Dolby Atmos. O visual acompanha a qualidade sonora, com um painel OLED HDR Master, que suporta Dolby Vision IQ e Dolby Vision Modo Filmmaker, HDR10 + adaptável e foto HLG que faz um ajuste nas fotos.

Finalmente, é importante falar que a JZ2000 traz a mais recente iteração do sistema de TV inteligente Panasonic, o My Home Screen 6.0. Essa nova versão tem a opção “My Scenery” que permite personalizar o aparelho com “imagens e vídeos relaxantes”, além de uma conexão dupla para dispositivos Bluetooth, e suporte para comandos de voz.

Embora cheguem com certeza às lojas neste ano, os dois modelos da Panasonic JZ2000 ainda não têm data definida para lançamento e nem previsão de preço.