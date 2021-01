Chances de título do São Paulo despencam após goleada e Inter dispara com 52%

A goleada sofrida pelo São Paulo no confronto direto contra o Internacional pela liderança do Brasileirão teve impacto direto nas chances de título. Se antes o Tricolor era o grande favorito, agora o Colorado dispara na frente e deixa os paulistas para trás. Segundo o site especializado InfoBola, do matemático Tristão Garcia, os gaúchos tem agora 52% de chances de levantar a taça.

Quando abriu sete pontos de vantagem na liderança e apresentava um grande futebol, o time do Morumbi tinha enorme probabilidade de, enfim, quebrar o jejum de títulos que se arrasta desde 2012. Entretanto, com uma sequência negativa e péssimo desempenho, os comandados de Fernando Diniz não só viram essa gordura acabar, como foram ultrapassados, e agora tem apenas 17% de chances de conquistar o título, que já esteve muito perto.

Os outros times que ainda seguem na briga são Atlético-MG, com 14%, Flamengo, com 8%, Palmeiras, com 7% e Grêmio, com apenas 2% de chances. Nesta quinta-feira, Flamengo e Palmeiras se enfrentam, o que pode mudar novamente o cenário. Uma vitória de qualquer um dos lados pode colocar o vencedor numa situação mais confortável, tendo em vista que ambos ainda terão um jogo a menos que seus adversários. No caso do Rubro-Negro, o confronto é direto, contra o Tricolor Gaúcho.