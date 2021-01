Chape vence com gol de pênalti nos acréscimos e assume liderança da Série B

A Chapecoense está de volta à liderança da Série B. Nesta quinta-feira, pela 36ª rodada da competição, o time derrotou a Ponte Preta por 1 a 0 na Arena Condá, com um gol nos acréscimos do segundo tempo, e assumiu a primeira posição da Segundona.

A partida não teve muitas emoções no primeiro tempo. A Macaca começou pressionando a Chape nos instantes iniciais, mas as duas equipes tiveram dificuldades para criar oportunidades no decorrer da etapa inicial. O jogo ganhou mais movimentação aos 39 minutos, quando os catarinenses aproveitaram a expulsão de Luan Dias e acertaram duas bolas na trave da Ponte, porém o placar seguiu zerado até o intervalo.

Precisando da vitória para assumir a liderança da Segundona, a Chapecoense tentou aproveitar a vantagem numérica para sair na frente na segunda etapa. O time partiu para cima e construiu boas jogadas de gol nos 15 primeiros minutos, mas acabou desperdiçando todas. A partida ia se encaminhando para um empate em 0 a 0 quando, aos 47, Apodi derrubou Roberto na área e o juiz deu pênalti para a Chape. Perotti foi para a cobrança, converteu com categoria no canto esquerdo e marcou o gol que colocou os donos da casa na ponta da Série B.