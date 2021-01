Chapecoense faz gol de cavadinha em pênalti nos acréscimos, frustra América-MG e é campeã da Série B em final absurdo

Fim de papo na Série B que começou em 2020 e terminou em 2021. Nesta sexta-feira (29), foi disputada a 38ª rodada da segunda divisão. Em jogo, o título, disputado por América-MG e Chapecoense, e a última vaga na Série A do Brasileirão, sendo disputada por Juventude, CSA e Avaí.

Na briga pela taça da segundona, Coelho e Verdão do Oeste estavam empatados em pontos, com vantagem para a equipe mineira no saldo de gols. Em casa, o América-MG venceu o Avaí por 2 a 1, enquanto a Chapecoense venceu o Confiança, na Arena Condá, por 3 a 1. Desta forma, os catarinenses ficaram com o título.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

Os dois jogos ocorreram de forma simultânea e com emoções do início ao fim. Na partida em Minas, o Avaí perdeu um pênalti nos momentos iniciais. Em seguida, o América-MG abriu o placar e fez o segundo ainda na primeira etapa. Em Chapecó, a Chapecoense vencia o Confiança por 1 a 0. Com isso, o título estava em Belo Horizonte.

Na segunda etapa, tudo mudou. O Confiança empatou com Reis e deixou o Coelho bem perto da Taça. Sete minutos depois, em Minas, Getúlio diminuiu para o Avaí. A Chape fez 2 a 1 com Perotti. Com isso, resultados iguais no Independência e na Arena Condá. O título seguia no Sudeste por conta dos gols pró.

Mas tudo mudou aos 52 minutos. Pênalti para a Chapecoense, Anselmo Ramon na cobrança. Com muita categoria, o centroavante bateu a penalidade de cavadinha e marcou o título dos catarinenses, o primeiro nacional da história do clube.

Jogadores da Chapecoense comemorando gol marcado contra o Confiança pela Série B Dinho Zanotto/ Agif/Gazeta Press

O rebaixamento já estava decidido desde a rodada 37. Jogarão a Série C em 2021: Figueirense, Paraná, Botafogo-SP e Oeste. Já em 2021, Remo, Brusque, Londrina e Vila Nova-GO jogarão a Série B.

Classificados à Série A: América-MG, Chapecoense, Juventude e Cuiabá

Rebaixados à Série C: Figueirense, Paraná, Botafogo-SP e Oeste