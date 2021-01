Chapecoense fica no empate com Brasil de Pelotas e termina rodada na vice-liderança

Neste domingo, a Chapecoense entrou em campo diante do Brasil de Pelotas. Jogando na Arena Condá, o time da casa ficou no empate com o Xavante por 0 a 0 e não conseguiu recuperar a ponta do campeonato.

A Chape termina a rodada na vice-liderança, atrás do América-MG e com o mesmo número de pontos do rival. A equipe mineira soma uma vitória a mais.

Com uma temporada mais consistente e jogando em casa, a Chapecoense controlou a posse de bola na primeira etapa. Ainda sim, as melhores chances foram dos visitantes que, em situações de contra-ataque, desperdiçaram duas oportunidades.

No segundo tempo a Chape continuou se impondo. Empurrou a equipe Xavante para trás e ficou rodando na entrada da área adversária, mas teve dificuldades para infiltrar e não conseguiu mandar a bola para a rede.