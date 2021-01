Chapecoense oficializa Gilson Sbeghen como novo presidente do clube

A Chapecoense oficializou nesta segunda-feira que Gilson Sbeghen será o novo presidente. Ele ocupava a vice-presidência administrativa e financeira do clube e assume o lugar de Paulo Magro, que morreu na última quarta vítima da covid-19.

No comunicado, o time ainda informa que o novo vice-presidente já foi definido, mas “será oficializado e anunciado no momento oportuno”.

Paulo Ricardo Magro assumiu a presidência da Chape em agosto de 2019, após o afastamento do ex-presidente Plinio David de Nes Filho, o Maninho. O mandatário estava internado desde o dia 18 de dezembro na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Unimed, na cidade de Chapecó, em Santa Catarina, e faleceu aos 59 anos.

Confira o comunicado da Chapecoense na íntegra:

A Associação Chapecoense de Futebol informa, de maneira oficial, o novo Presidente do clube para o ano 2021, seguindo a linha sucessória estatutária do “Para Sempre Presidente” Paulo Ricardo Magro, é Gilson Sbeghen. O mesmo ocupava a Vice-Presidência Administrativa e Financeira da instituição.

Na manhã desta segunda-feira (04), foi comunicado primeiramente na Sala de Imprensa Jorge Roberto da Silva Mattos, aos colaboradores do clube. Devido aos protocolos de combate à pandemia de Covid-19, estabelecidos pelo Poder Público, infelizmente não haverá acesso à imprensa, mas seguindo a conduta já realizada no dia a dia, os repórteres enviarão perguntas via plataforma digital e, posteriormente, receberão os conteúdos e materiais solicitados.

Por fim, o clube comunica que o novo Vice-Presidente Administrativo e Financeiro, por sua vez, já recebeu o convite para integrar a gestão e será oficializado e anunciado no momento oportuno.