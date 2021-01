Chapecoense perde para o Operário-PR, e definição do título da Série B fica para última rodada

A definição do campeão da Série B vai ficar para a última rodada. Nesta segunda-feira, a Chapecoense teve a chance de ficar a um empate do título, mas foi derrotada pelo Operário-PR por 2 a 0, no Germano Kruger, em Ponta Grossa. Com o resultado, a equipe catarinense foi ultrapassada pelo América-MG por conta do critério de gols marcados.

Apesar de possuir a melhor defesa da competição, com apenas 20 gols sofridos, a Chape não conseguiu segurar o ataque do Fantasma. Aos 21 minutos do primeiro tempo, o zagueiro Fábio Alemão recebeu pela direita, tabelou com Ricardo Bueno e entrou na área para bater cruzado e abrir o placar.