ChatClass divulga vagas de estágios em Marketing Digital e Inglês

ChatClass divulga vagas de estágios para atuação nas áreas de Marketing Digital e Inglês. A startup também está oferecendo um cargo de Gerente de Produto. Confira, a seguir, mais informações sobre as oportunidades e como se inscrever!

A ChatClass, startup que oferece serviços de tecnologia e educação, está com novas vagas de estágio nas áreas de Marketing e Inglês.

Para concorrer às oportunidades de estágio na área de Marketing, os interessados devem atender os seguintes requisitos:

Conhecimento em software de produção gráfica;

Boa comunicação;

Inglês avançado ou intermediário;

Ter interesse em empreendedorismo;

Conhecimento com ferramentas tecnológicas e redes sociais;

Possuir boa organização;

Facilidade para produzir vídeos e posts em redes sociais.

Mais detalhes podem ser conferidos no link.

Já para concorrer às vagas de estágio na área de Inglês que a ChatClass divulga, os interessados devem apresentar os seguintes requisitos:

Estar cursando o ensino superior;

Disponibilidade para trabalhar 20h por semana;

Inglês avançado;

Excelente comunicação (oral e escrita);

Facilidade com redes sociais;

Possuir uma boa organização.

Outras informações podem ser conferidas aqui.

Como se inscrever

Os interessados nas vagas de estágio na área de Marketing devem se inscrever por meio do link. Na área de Inglês, a inscrição pode ser feita aqui.

Para concorrer a vaga de Gerente de Produto, os interessados devem mandar seus currículos para o e-mail: [email protected].

