Chefão da Marvel confirma Deadpool 3; filme manterá indicação para maiores · .

Kevin Feige, chefão do Marvel Studios e principal comandante do Universo Marvel nos cinemas e na TV, confirmou que o estúdio já está desenvolvendo Deadpool 3. Com os direitos do herói em suas mãos após a compra da 20th Century Fox pela Disney, o produtor ainda revelou que a sequência manterá a indicação para maiores de 18 anos.

A confirmação de que o terceiro filme do personagem continuará com a indicação para maiores surpreende, já que o Marvel Studios faz parte da Disney, empresa conhecida por priorizar produções voltadas para toda a família.

Em entrevista ao site Collider, Feige ainda revelou que todos os personagens relacionados à franquia Deadpool serão integrados ao MCU no terceiro longa. Ou seja, há a possibilidade de um crossover entre o mercenário vivido por Ryan Reynolds com os Vingadores.

“Será um filme para maiores de 18 anos, e nós estamos trabalhando no roteiro neste momento, com Ryan [Reynolds] supervisionando. Não será filmado neste ano. Ryan é um ator muito ocupado e bem-sucedido. Nós já temos muitas coisas que anunciamos e precisamos fazer, mas é empolgante termos começado a fazer [Deadpool 3]. É um personagem muito diferente no MCU, e o Ryan é uma força da natureza. É muito legal vê-lo no papel”, contou Feige.

Com a agenda da Marvel cheia de lançamentos para e o início das filmagens de Doutor Estranho 2, Capitã Marvel 2 e Pantera Negra 2 confirmados para 2022, a produção do terceiro longa de Deadpool não deve começar antes do ano que vem. Sendo assim, a estreia nos cinemas poderia ocorrer apenas em 2023.