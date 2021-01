Chelsea bate Morecambe com facilidade e avança na Copa da Inglaterra com Werner desencantando

Pela Copa da Inglaterra, o Chelsea recebeu o Morecambe, no Stamford Bridge, e não teve dificuldades para garantir a vaga na quarta fase do torneio mais longevo do mundo. Os gols da vitória por 4 a 0 foram marcados por Mason Mount, Timo Werner, Hudson-Odoi e Havertz. O próximo adversário dos Blues na FA CUP será conhecido após sorteio, que será realizado nesta segunda-feira (11/1).

Com dificuldades de penetrar na defesa do Morecambe nos primeiros momentos da partida, a saída foi chutar de longe. Aos 17 minutos, o meia Mason Mount arriscou de fora da área e abriu o placar para o Chelsea. Aniversariante do dia, foi o décimo gol do jogador de apenas 22 anos com a camisa dos Blues.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

O Morecambe, time da quarta divisão da Inglaterra, não se intimidou após o gol e tentava chegar ao ataque para empatar e ao menos tentar levar a partida para as penalidades – nesta temporada, devido aos efeitos da pandemia, não há jogos replay em caso de igualdade. Mas a limitação técnica era visível, e o Chelsea continuava criando as chances mais perigosas

Aos 44 minutos, dito e feito. Timo Werner aproveitou escorada de Havertz dentro da área e só empurrou de cabeça para o gol. O atacante alemão acabou com a ‘seca’ de 12 jogos sem marcar.

Timo Werner comemora em Chelsea x Morecambe Getty Images

Na volta do intervalo, o roteiro se repetiu. Logo aos 3 minutos, Hudson-Odoi aproveitou assistência primorosa de Ziyech e, ma marca do pênalti, tocou fácil na saída do goleiro para ampliar.

Com larga vantagem no placar, os Blues diminuíram o ritmo, mas sem abandonar as ações ofensivas. Lampard aproveitou, então, para promover trocas no time. Aos 26 minutos, Halstead, goleiro do Morecambe, fez milagre, defendendo o chute de Havertz na pequena área e o rebote de Pulisic na sequência.

Aos 40 minutos, Havertz completou de cabeça ótimo cruzamento de Azpilicueta e deu números finais à partida. O Chelsea retoma o foco agora na Premier League. Apenas na nona colocação na tabela, o time de Londres enfrentará o Fulham na próxima rodada.

Chelsea 4 x 0 Morecambe

GOLS: Mason Mount, Timo Werner, Hudson-Odoi e Havertz

CHELSEA: Kepa, Azpilicueta, Zouma (Tomori), Rudiger, Emerson, Gilmour, Mount (Abraham), Havertz, Ziyech (Pulisic), Werner (Giroud) e Hudson-Odoi (Anjorin).

Técnico: Frank Lampard

MORECAMBE: Halstead, Hendrie (Gibson), Knight-Percival, Davis, Slew (O´Sullivan) , Stockton (McAlinden), Wildig, Mendes Gomes (Lyons), Phillips, Cooney (Mellor) e Songo´o

Técnico: Derek Adams

Partida de número 100 do goleiro Kepa com a camisa do Chelsea

Timo Werner não marcava pelo Chelsea havia 12 jogos

Morecambe é o sétimo colocado da League Two, quarta divisão da Inglaterra. O time tem 34 pontos, cinco a menos que o Carlisle United, o líder

Posse de bola: Chelsea 84% x 16% Morecambe

Chutes ao gol: Chelsea 8 x 3 Morecambe

Próximos jogos

Sexta, 15/01, 17h*, Fulham x Chelsea – Premier League

Sábado, 16/01, 12h*, Leyton Orient x Morecambe – League Two

*horário de Brasília