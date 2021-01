Chelsea considera Ralph Hasenhuttl para substituir Lampard, diz jornal

O Chelsea já olha para o mercado de treinadores em busca de um substituto para o criticado Frank Lampard. E o nome da vez, segundo o jornal Daily Mail, é o do austríaco Ralph Hasenhuttl.

Atualmente no comando do Southampton, o treinador não deixará os Saints no meio da temporada, não sendo considerado uma opção a curto prazo. Mas, caso o atual comandante seja mantido até o final da temporada, seria uma opção para depois.

O Southampton é um dos destaques da Premier League, atualmente na sexta colocação, com 29 pontos conquistados, quatro atrás dos líderes Liverpool e Manchester United.

Além de Hasenhuttl, os nomes de Julian Nagelsmann, do RB Leipzig, e Andriy Shevchenko, da seleção ucraniana, são considerados pela diretoria, mas para um planejamento futuro. Em caso de necessidade imediata, Ralf Rangnick, ex-RB Leipzig, e Thomas Tuchel, recém-demitido do PSG, são considerados para o cargo no clube londrino.

O Chelsea sofreu uma queda, nas últimas semanas, dentro da Premier League. Com uma vitória em cinco jogos, o time ocupa a 9° posição e a pressão sobre Lampard aumentou.