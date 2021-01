Chelsea decide demitir Lampard e já tem até substituto, crava imprensa inglesa

Nem mesmo a classificação para as oitavas de final da Copa da Inglaterra acalmaram os ânimos no Chelsea. De acordo com as informações publicadas nesta segunda-feira (25) pelo jornal The Telegraph, Frank Lampard será demitido nas próximas horas do comando da equipe. A informação foi confirmada pela reportagem ESPN.

Segundo a publicação, o motivo da decisão é fraca campanha da equipe na disputa da Premier League, mesmo com todos os reforços pedidos pelo técnico, e que foram adicionados ao elenco.

A gota d’agua para a queda do ex-meia foi a derrota por 2 a 0 para o Leicester City na última terça-feira (19), que deixou os Blues distantes na disputa pelo título inglês após uma queda vertiginosa no desempenho. O revés no King Power Stadium, quinto nos últimos oito jogos, decretou o fim da linha para o treinador.

Decidido a trocar o comando técnico, o Chelsea manteve Lampard à frente da equipe no confronto diante do Luton Town pela FA Cup (vitória por 3 a 1), mas vasculhou o mercado em busca de um sucessor.

E segundo reportam veículos ingleses como o portal The Athletic e a TV Sky Sports, Thomas Tuchel tem acordo encaminhado para ser o novo treinador dos Blues, e deve ser anunciado ainda nesta segunda-feira para o cargo.

Thomas Tuchel durante a eliminação do PSG para o Manchester United Getty Images

Além do ex-treinador do Paris Saint-Germain, demitido na França no último mês de dezembro, o Chelsea procurou outros dois nomes: Julian Nagelsmann, que não pensa em deixar o RB Leipzig neste momento, e Massimiliano Allegri, que tem considerado propostas de outros clubes.

Aos 42 anos, Lampard começou a carreira de treinador em 2018, no Derby County, e foi anunciado em 4 de julho de 2019 como técnico do Chelsea, após a demissão de Maurizio Sarri.

O Chelsea ocupa agora a 9ª colocação na classificação da Premier League, com 29 pontos em 19 rodadas, 11 pontos a menos do que o líder Manchester United. A equipe volta a campo pelo Campeonato Inglês na próxima quarta-feira (27), em Stamford Bridge, contra o Wolverhampton.