Chelsea demite Frank Lampard após sequência negativa

Nesta segunda-feira, o Chelsea tomou a decisão de demitir o técnico e ídolo Frank Lampard. A saída do treinador veio após um período complicado dos Blues, que amargam a nona colocação do Campeonato Inglês. Mesmo tendo tomado a decisão, a diretoria do clube afirma, em nota oficial, que foi uma decisão muito difícil.

Para muitos, Lampard é considerado o maior ídolo da história do clube londrino, o que torna a demissão ainda mais complicada. Mesmo assim, o conselho e a diretoria entenderam que o time não vinha rendendo o esperado e que não há grande perspectiva dada a posição da equipe na tabela.

Mesmo com toda a questão emocional envolvida na saída do ídolo, o desligamento do treinador já era esperado em Londres, Os principais jornais já haviam destacado esta possibilidade, mesmo após o triunfo na F.A Cup diante do modesto Luton Town. O nome da vez para assumir o comando técnico do Chelsea é Thomas Tuchel, que deixou o Paris Saint-Germain recentemente.

Chelsea Football Club has today parted company with Head Coach Frank Lampard. — Chelsea FC (@ChelseaFC) January 25, 2021

Confira a nota oficial do Chelsea

“Declaração sobre Frank Lampard”

Esta foi uma decisão muito difícil, e não tomada levianamente pelo proprietário e pela diretoria.

Somos gratos a Frank pelo que ele conquistou em seu tempo como treinador do Clube. No entanto, os resultados e desempenhos recentes não corresponderam às expectativas do Clube, deixando o Clube no meio da tabela sem qualquer caminho claro para uma melhoria sustentada.

Nunca pode haver um bom momento para se separar de uma lenda do clube como Frank, mas após longa deliberação e consideração, foi decidido que uma mudança é necessária agora para dar ao clube tempo para melhorar o desempenho e os resultados nesta temporada.

Roman Abramovich disse:

“Foi uma decisão muito difícil para o Clube, até porque tenho uma excelente relação pessoal com Frank e tenho o maior respeito por ele. Ele é um homem de grande integridade e tem a mais alta ética de trabalho. No entanto, nas atuais circunstâncias, acreditamos que é melhor mudar de gerente. Em nome de todos no Clube, da Diretoria e pessoalmente, gostaria de agradecer a Frank por seu trabalho como treinador e desejar a ele muito sucesso no futuro. Ele é um ícone importante deste grande clube e seu status aqui permanece inalterado. Ele será sempre bem-vindo de volta a Stamford Bridge”.

O clube não fará mais comentários até que um novo treinador seja nomeado”.