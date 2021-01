Chelsea demite Lampard e já prepara anúncio do substituto

Frank Lampard não é mais treinador do Chelsea. Após rumores indicarem a sua saída, o clube confirmou a demissão do treinador em comunicado oficial.

Aos 42 anos, Lampard começou a carreira de treinador em 2018, no Derby County, e foi anunciado em 4 de julho de 2019 como técnico dos Blues, após a demissão de Maurizio Sarri.

Veja abaixo o comunicado emitido pelo Chelsea:

Esta foi uma decisão muito difícil, e não foi tomada levianamente. Somos gratos a Frank pelo que conquistou em seu período como técnico. No entanto, os resultados e desempenhos recentes não corresponderam às expectativas, deixando o clube a meio da tabela sem qualquer caminho claro para uma melhora.

Nunca pode haver um bom momento para se separar de uma lenda do clube como Frank, mas após longa deliberação e consideração, foi decidido que uma mudança é necessária agora para dar ao clube tempo de melhorar o desempenho e os resultados nesta temporada.

Dono do clube, Roman Abramovich também se manifestou sobra a demissão de Frank Lampard.

“Esta foi uma decisão muito difícil, até porque tenho uma excelente relação pessoal com Frank, e tenho o maior respeito por ele. É um homem de grande integridade e tem a mais alta ética profissional. No entanto, nas atuais circunstâncias, acreditamos que é melhor mudar o comando”.

“Em nome de todos no clube, da diretoria e pessoalmente, gostaria de agradecer a Frank por seu trabalho como treinador e desejar a ele muito sucesso no futuro. Ele é um ícone importante deste grande clube e seu status aqui permanece inalterado. Ele será sempre bem-vindo de volta a Stamford Bridge”, concluiu Abramovich.

A pressão pelos resultados recentes era grande, e nem mesmo a classificação para as oitavas de final da Copa da Inglaterra acalmaram os ânimos no Chelsea. Segundo apuração de veículos da imprensa inglesa confirmada pela ESPN, o motivo da decisão é fraca campanha da equipe na disputa da Premier League, mesmo com todos os reforços pedidos pelo técnico, e que foram adicionados ao elenco.

A gota d’agua para a queda do ex-meia foi a derrota por 2 a 0 para o Leicester City na última terça-feira (19), que deixou os Blues distantes na disputa pelo título inglês após uma queda vertiginosa no desempenho. O revés no King Power Stadium, quinto nos últimos oito jogos, decretou o fim da linha para o treinador.

Decidido a trocar o comando técnico, o Chelsea manteve Lampard à frente da equipe no confronto diante do Luton Town pela FA Cup (vitória por 3 a 1), mas vasculhou o mercado em busca de um sucessor.

O grande favorito para assumir o cargo é Thomas Tuchel, que poderá ser anunciado ainda nesta segunda-feira. Além do ex-treinador do Paris Saint-Germain, demitido na França no último mês de dezembro, o Chelsea procurou outros dois nomes: Julian Nagelsmann, que não pensa em deixar o RB Leipzig neste momento, e Massimiliano Allegri, que tem considerado propostas de outros clubes.

O Chelsea ocupa agora a 9ª colocação na classificação da Premier League, com 29 pontos em 19 rodadas, 11 pontos a menos do que o líder Manchester United. A equipe volta a campo pelo Campeonato Inglês na próxima quarta-feira (27), em Stamford Bridge, contra o Wolverhampton.