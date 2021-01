Chelsea oficializa chegada de Thomas Tuchel como novo treinador

O anúncio que já era esperado se tornou oficial. Nesta terça-feira (26), o Chelsea oficializou a contratação de Thomas Tuchel para assumir o lugar de Frank Lampard como novo treinador do clube.

Mandado embora do Paris Saint-Germain no final do último mês de dezembro, o treinador alemão assina um contrato de dois anos e meio com os Blues e chega com a missão de recuperar a boa fase do time na Premier League.

Tuchel ainda chega fazendo história, sendo o primeiro treinador alemão da história do clube. Em seu currículo, o comandante tem uma Copa da Alemanha, com o Borussia Dortmund, duas Ligue 1, uma Copa da França e uma Copa da Liga Francesa.

A imprensa europeia já dava como certa a chegada do comandante antes mesmo da demissão de Frank Lampard, depois das negativas de Ralf Rangnick e Julian Nagelsmann.

Segundo a ESPN britânica, em uma conversa com a diretora esportiva do clube londrino, Marina Granovskaia, e seu agente, Pini Zahavi, o alemão se convenceu que seria uma boa oportunidade para sua carreira.

A decisão final ainda veio depois de conversas com o compatriota Antonio Rudiger e seu antigo capitão no PSG Thiago Silva. O treinador reencontrará, também, Christian Pulisic, seu comandado no Borussia Dortmund.