Chelsea vence Burnley com golaço de Marcos Alonso e espanhóis decisivos

Após o empate na estreia, Thomas Tuchel conquistou neste domingo (31) a primeira vitória no comando do Chelsea. Dentro do Stamford Bridge, os Blues fizeram a lição de casa e venceram o Burnley por 2 a 0, encerrando a sequência de tropeços dentro da Premier League.

Com o resultado em casa, a equipe de Londres ocupa momentaneamente o 7º posto na tabela de classificação, com 33 pontos em 21 jogos. O Everton, que tem a mesma pontuação, ainda tem duas partidas a menos. A vitória volta a deixar o time na busca pelas vagas às competições internacionais.

Já o Burnley, que vinha de boa sequência na competição, voltou a ser derrotado após duas vitorias seguidas. A queda em Londres freia a arrancada do time de Sean Dyche na tabela. Com a derrota, os Clarets estacionam na 15ª posição, com 22 pontos, oito a mais do que o Fulham, primeiro time dentro da zona de rebaixamento.

O jogo

Mesmo dentro de Stamford Bridge, o Chelsea não teve vida fácil no confronto diante do Burnley, que chegou a Londres embalado pela boa sequência de duas vitórias pela Premeir League, uma delas contra o Liverpool.

Com uma marcação forte, o time de Sean Dyche fechou as portas para o ataque dos Blues, que tinha dificuldade na linha de defesa comandada por Tarkowski e Ben Mee. Mesmo com a posse de bola, os donos da casa quase não levaram perigo para Nick Pope durante boa parte do primeiro tempo.

Cesar Azpilicueta e Marcos Alonso comemoram gol do Chelsea Getty Images

Precisando vencer para não deixar os líderes do Campeonato Inglês desgarrarem, os comandados de Thomas Tuchel conseguiram levar a melhor justamente na arma do rival: o contra-ataque.

Aos 40 minutos, Mason Mount arrancou em velocidade pela direita e inverteu bem a bola, abrindo a defesa dos Clarets. Após dominar e avançar na grande área, Hudson-Odoi percebeu bem a passagem de Azpilicueta e deu o passe. O espanhol encheu o pé para estufar as redes e abrir o placar em Stamford Bridge.

Mesmo atrás do placar, o Burnely manteve a estratégia da forte marcação na etapa complementar, mas passou a buscar mais o ataque. O Chelsea, por sua vez, tentava aproveitar os novos espaços para ampliar o placar. Hudson-Odoi teve boa chance.

De tanto pressionar, o Chelsea passou a empilhar chances perdidas de gol, a maioria a partir da metade do segundo tempo, com Hudson-Odoi e Pulisic criando as grandes oportunidades para os donos da casa.

A busca incessante pelo gol foi premiada aos 39. Após jogada individual de Pulisic pela ponta esquerda, o norte-americano cruzou para Marcos Alonso. Dentro da grande área, o espanhol dominou e bateu de voleio, marcando um golaço para fechar o placar na vitória do Chelsea.

E agora?

Após a partida deste domingo, o Chelsea voltará suas atenções para mais um clássico pela Premier League. Na próxima quinta-feira (04), os Blues enfrentam o Tottenham, fora de casa, no dérbi de Londres.

Já o Burnely seguirá sem vida fácil no Campeonato Inglês. A equipe do técnico Sean Dyche terá pela frente o líder Manchester City, na quarta-feira (03), no Turf Moor.

CHELSEA 2 X 0 BURNLEY

GOLS: César Azpilicueta (40′) e Marcos Alonso (84′) para o Chelsea

CHELSEA: Édouard Mendy; Azpilicueta, Thiago Silva e Rüdiger; Jorginho, Kovacic, Marcos Alonso e Hudson-Odoi (Reece James); Mason Mount (Havertz), Timo Werner e Tammy Abraham (Pulisic). Técnico: Thomas Tuchel

BURNLEY: Nick Pope; Lowton, Tarkowski, Ben Mee e Pieters; Westwood, Cork, Brady (Munbongo) e McNeil; Matej Vydra (Jay Rodriguez) e Chris Wood (Gudmundsson). Técnico: Sean Dyche

– Chelsea chegou a dois jogos sem sofrer gols sob o comando de Thomas Tuchel

– Chelsea encerrou jejum de três jogos sem marcar em jogos pela Premier League;

– Timo Werner chegou a 12 jogos sem marcar pela Premier League, repetindo a sua pior sequência em um campeonato nacional desde 2015;

– Burnley encerrou sua série de duas vitórias consecutivas no Campeonato Inglês;

– Chelsea conseguiu duas vitórias seguidas contra o Burnley como mandante desde as temporadas 1956-57;