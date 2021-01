Chelsea vence Burnley e busca se aproximar do G4 da Premier League

O Chelsea conseguiu conquistar sua primeira vitória na Premier League na Era Tuchel ao bater o Burnley por 2 a 0 no Stamford Bridge. Com o resultado, os Blues espantam a má fase e buscam se recuperar no segundo turno da competição com o objetivo de brigar por uma vaga na próxima Champions League.

MUITO VOLUME

O Chelsea dominou o primeiro tempo, teve muito mais volume de jogo nos primeiros 45 minutos, mas pecou na hora de definir as jogadas. Após diversas oportunidades desperdiçadas, a equipe conseguiu um bom ataque no final da primeira etapa com Hudon-Odoi recebendo bola pela direita, encontrando Azpilicueta para o espanhol finalizar de primeira e abrir o marcador.

LADO DIREITO

Na segunda etapa, Hudson-Odoi recebeu outra bola pelo lado direito, finalizou com desvio, mas a bola carimbou a trave. Em outra jogada do camisa 20, o atacante chegou na linha de fundo, cruzou, a zaga desviou contra a própria meta e Nick Pope teve que intervir. Aos 30, foi a vez de Reece James receber longo lançamento e bater cruzado para outra intervenção do goleiro.

NÚMEROS FINAIS

​Aos 37 minutos da segunda etapa, o Chelsea procurou trabalhar mais pelo lado esquerdo e foi onde Marcos Alonso encontrou espaço para marcar o segundo gol dos Blues. O espanhol recebeu passe dentro da área, dominou a bola no peito, na coxa e finalizou com força para o fundo das redes.