Chicago Fire 9ª temporada: showrunner fala sobre romance de Casey e Brett

O showrunner de Chicago Fire, Derek Haas, finalmente falou sobre os próximos passos do romance de Casey e Brett e como a trama se encaixa na 9ª temporada. Para o produtor, “eles precisam conversar, já que trabalham juntos e não podem resolver a situação com facilidade depois de tudo o que foi dito”.

Saiba mais sobre a 9ª temporada de Chicago Fire

No último episódio transmitido, os dois finalmente avançaram no romance. Isso foi um alívio para os fãs, já que toda a atmosfera de “vamos ou não ficar juntos?” já tinha começado a ficar cansativa. Porém, como nem tudo são flores, eles se depararam mais uma vez no assunto que sempre os assombrou: Gabby.

Então, Brett perguntou para Casey como seria se sua ex-mulher voltasse. Por sua vez, a resposta dele foi, simplesmente, “eu não sei”. Então, Brett o agradeceu pela honestidade e pediu para ele deixá-la sozinha.

(Fonte: NBC/Divulgação)

Porém, o showrunner da série não nega que manter uma conversa em Chicago Fire é sempre muito difícil. “Você nunca sabe quando as sirenes vão soar e a conversa será interrompida”, afirmou. Mas, para a felicidade dos fãs, ele deixou claro que uma conversa mais profunda entre os dois vai acontecer ainda nesta temporada.

Depois de tudo o que aconteceu entre o casal, só nos resta esperar para ver quais serão os próximos passos dos bombeiros. O novo episódio de Chicago Fire será transmitido nesta quarta-feira (6).

