Chicago PD 8×3: Hailey e Jay confessam seus sentimentos (RECAP)

A 8ª temporada de Chicago PD finalmente retornou para a televisão depois de um hiato de quase dois meses. No último episódio transmitido, os fãs aguardavam uma evolução muito grande para Hailey Upton e Jay Halstead. E parece que eles conseguiram!

Quer saber mais? Confira o recap completo a seguir!

(Fonte: NBC/Divulgação)Fonte: NBC

Mais detalhes do episódio 8×3 de Chicago PD

Depois de passar um tempo com o FBI de Nova York, Hailey finalmente admite como se sente em relação à Halstead. Para ela, já faz tempo desde a última vez que encarou seu parceiro como, bem… só um parceiro. Então, Jay finalmente beija a mulher por quem se apaixonou nos últimos episódios!

Enquanto isso, Kim evita ir ao médico porque está com medo de descobrir uma nova gravidez – lembrando que ela sofreu um aborto na 7ª temporada. Então, ela pega um caso de uma criança cuja família foi assassinada em sua frente. O caso faz com que ela comece a pensar na maternidade e ela admite para seu ex, Adam, que não acredita ter instintos de maternidade. Ele a contraria e afirma que ela seria uma ótima mãe.

A garotinha que perdeu os pais se chama Makayla e foi uma das melhores surpresas deste episódio de Chicago PD. Burgess e Ruzek parecem prontos para adotá-la, já que ela ficou sem família. Porém, infelizmente, não é o que acontece. No lugar, Kim segue preocupada com a possibilidade da gravidez, o medo de mais um aborto e, mais que isso, de conciliar a sua carreira com a maternidade.

(Fonte: NBC/Divulgação)Fonte: NBC

Afinal, a vida de policiais e detetives não é fácil para quem quer ser mãe. Dessa forma, ela começa a questionar se conseguiria dar conta de tudo, principalmente sob a grande probabilidade de ser mãe solteira.

Em relação ao casal Upton & Halstead, tudo parece bem. Mas, como estamos falando desta série em particular, a felicidade de eles terem admitido seus sentimentos não dura muito. Afinal, Hailey recebe uma proposta de emprego irrecusável, mas que custaria seu relacionamento com Jay.

Até o momento, a série não deixou claro o que vai acontecer com eles. Portanto, só nos resta ficar de olho para descobrir quais serão seus próximos passos e se Hailey vai escolher o amor em vez da carreira pela primeira vez.

Você está gostando da 8ª temporada de Chicago PD? Deixe suas impressões no espaço de comentários abaixo!