China prepara lançamento de sonda para estudar o Sol em 2022

A China vai lançar uma sonda para estudar a atividade do Sol. Segundo o site South China Morning Post, o equipamento está em fases avançadas de desenvolvimento e será lançada ao espaço no primeiro semestre de 2022.

Chamada de Advanced Space-based Solar Observatory (ASO-S), a sonda é composta de um detector magnético, um telescópio solar e um processador de imagens em raios-x que trabalham sem parar na captura e envio de dados. A ideia é verificar os campos magnéticos e a formação de tempestades solares para ajudar na melhor compreensão de mudanças climáticas e eventuais danos à atmosfera terrestre.

A missão deve durar até quatro anos, período em que a atividade de um novo ciclo solar de emissão de radiação atinge o pico e recomeça. O satélite que pesa uma tonelada posicionado a uma órbita sincronizada com o Sol, a uma distância de 720 km do nosso planeta.

Essa será a primeira missão da China direcionada ao estudo do Sol. Em dezembro de 2020, um veículo espacial do país retornou à Terra após coletar dados e amostras da Lua com sucesso.