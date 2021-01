Choro dramático de Kerline vira meme no BBB21 · .

O choro de Kerline Cardoso por causa da briga com Lucas Penteado no BBB21 não passou despercebido nas redes sociais. A expressão marcante no rosto da influenciadora digital e a falta de voz na tentativa de falar fizeram com que ela virasse meme, comparada a personagens de filmes como As Branquelas (2004) e a franquia Harry Potter.

Desde o início do confinamento, internautas já tinham comparado Kerline às versões de Brittany e Tiffany Wilson interpretadas por Shawn e Marlon Wayans em As Branquelas. O choro reforçou ainda mais os memes, principalmente nas cenas em que os irmãos exageram nos sorrisos falsos das patricinhas.

Outro personagem comparado à sister foi Voldemort (Ralph Fiennes), por causa da voz rouca. No último filme da franquia do garoto bruxo, em um diálogo com Harry Potter (Daniel Radcliffe), a voz do vilão ganha um efeito especial, como se fosse uma cobra falando, fazendo com que quase não tivesse som, assim como a tentativa de Kerline falar.

A voz rouca de Billie Eilish também virou motivo de piadas envolvendo o choro da influenciadora digital. O público também relacionou as caras e bocas da participante do BBB21 a várias situações cotidianas que merecem caretas.

Confira:

Eu tentando enxergar se o carro que tá vindo é meu uber#BBB21pic.twitter.com/5dZ6EWDEf5

— Ygor Freitas (@YgorFremo) January 28, 2021

A discografia da Billie Eilish pic.twitter.com/eyyXrEy9rc

— anitta titã quadrúpede do shingeki no kyojin (@bctzrd) January 28, 2021

parece o voldemort tretando com o harry potte naquela luta do finalpic.twitter.com/LDcBUNUba6

— brino (@Brunozor) January 28, 2021