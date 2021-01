Christian Eriksen está nos planos de Pochettino para o PSG

O técnico Mauricio Pochettino tem interesse em voltar a trabalhar com Christian Eriksen, segundo o site inglês Sky Sports. O jogador brilhou sob o comando do treinador no Tottenham entre 2013 e 2020.

Bertrand Guay/AFP

O meia dinamarquês, que chegou à Inter de Milão em janeiro por 16.9 milhões de euros, está cada vez mais sem espaço com Antonio Conte na equipe italiana.

Perguntado sobre possíveis contratações, Pochettino desconversou: “Essa não é a hora de comentar rumores, nós chegamos há poucos dias”.

A dupla Eriksen e Pochettino chegou a um vice-campeonato de Champions League na temporada 2018/2019 pelo Tottenham, perdendo o título para o Liverpool.