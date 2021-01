Cicinho crava: ‘Diniz vai para o Flamengo e Ceni para o São Paulo’

O ex-jogador Cicinho acredita em trocas de técnicos importantes na próxima temporada do futebol brasileiro. Para ele, o fim do atual Campeonato Brasileiro vai marcar a mudança entre Fernando Diniz e Rogério Ceni nos comandos de São Paulo e Flamengo.

– Anota aí. O Diniz vai para o Flamengo e o Ceni para o São Paulo – cravou Cicinho durante participação no programa “Arena SBT”, na noite da última segunda-feira.

O técnico Rogério Ceni, ídolo do São Paulo, vem sofrendo muita pressão no comando do Flamengo. Após duas derrotas consecutivas e atuações abaixo do ideal, Ceni vem recebendo críticas de torcedores. O aproveitamento dele no clube é o segundo pior dos últimos dez anos.

Já Fernando Diniz sofre uma pressão menor, entretanto o sinal de alerta foi ligado após também não pontuar nas últimas duas rodadas. O São Paulo é líder do Campeonato Brasileiro, com 56 pontos, três a mais que o vice-líder Internacional.