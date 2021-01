Ciclo Financeiro Viabilizado – Notícias Concursos %

Ciclo financeiro e estratégias da empresa

O ciclo financeiro de uma empresa é fundamental para que os planejamentos estratégicos sejam direcionados, bem como os orçamentos viabilizados.

Por isso, é importante que a gestão da empresa mapeie o ciclo financeiro para que possa amparar a sua gestão financeira, viabilizando a prática do planejado, ou ainda, para refazer as estratégias financeiras.

Mapeamento dos fluxos da empresa e viabilização de investimentos

De forma sucinta, o ciclo financeiro se refere a movimentação do fluxo de capital dentro da empresa. Sendo assim, o mapeamento deve ser feito desde a compra dos insumos até as vendas. Ou seja, todos os fluxos da empresa.

Por exemplo, se o negócio comercializa mercadorias, o ciclo se refere ao investimento em todos os processos. Ou seja, o mapeamento do ciclo financeiro se refere a compra de produtos dos fornecedores, gastos com estoque, transportes, pagamentos de impostos até a venda do produto ao cliente final.

Ciclo financeiro eficiente e direcionado

O que importa no mapeamento do ciclo financeiro é que a empresa conheça o fluxo de perto, ao passo que possa viabilizar os custos e despesas, direcionando corretamente o capital de giro do negócio.

O mais importante é que a empresa concilie as datas de entradas e saídas financeiras, ou seja a gestão deve conciliar as datas de pagamentos e recebimentos. De modo que o negócio tenha um movimento financeiro eficiente e direcionado.

Organização das finanças e atitude planejada

Mesmo se a empresa estiver passando por dificuldades financeiros, esse mapeamento do fluxo financeiro deve ser feito. Uma vez que para organizar as finanças da empresa é importante que a gestão tenha clareza sobre as dívidas da empresa.

Decerto que esse é o primeiro ponto para que a empresa possa tomar uma atitude para reverter essa situação, como adiantar recebíveis e solicitar créditos, por exemplo.