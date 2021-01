Cidades do interior têm prefeitos eleitos vítimas de Covid-19

Em cidades do interior, prefeitos eleitos vítimas de Covid-19. Ou seja, governantes não puderam participar das posses em seus municípios.

Com os casos aumentando e devido às campanhas de eleição, o vírus espalhou-se. Por isso foi comum prefeitos eleitos contaminados neste período.

Neste artigo, conheça os principais casos da doença entre os prefeitos. Também, saiba como está a contaminação em todo o país.

Prefeitos eleitos vítimas de Covid-19

Entre os casos de prefeitos eleitos vítimas de Covid-19 temos Maurélio da Silva. Assim, o governante faleceu antes de assumir o cargo em Espera Feliz, Minas Gerais. Ele havia recebido 47% dos votos válidos.

Outro caso de morte ocorreu na cidade de Victor Graeff, no Rio Grande do Sul. Dessa forma, o prefeito Paulo Godoi faleceu antes da posse. Logo, assume o cargo o seu vice.

Conceição de Macabu, no Rio de Janeiro, também passou pela situação. Ou seja, o prefeito José Castro faleceu antes do rito de posse. Bem como Izalda Boccacio, de Santo Antônio das Missões, no Rio Grande do Sul.

Sendo assim, nestas cidades quem assume o governo são os vices. Isso porque, eles nem conseguiram participar das posses. Além disso, há outros prefeitos que estão internados, mas que assumirão o cargo em breve.

O Covid-19 no Brasil

Não foram apenas prefeitos eleitos vítimas de Covid-19. Assim, mais de 195 mil mortes foram registradas em 2020. Mas, ao todo, foram mais de 7 milhões de pessoas contaminadas com o vírus.

Vale lembrar que no início de 2021 registrou-se casos da nova cepa no país. Aliás, ela é 70% mais contagiosa que a anterior. Dessa forma, acredita-se que os números da pandemia podem aumentar.

Os especialistas ainda estão preocupados com as comemorações de fim de ano. Isso porque, devido às festas é possível que mais casos sejam notificados no Brasil.

Cuidados que ajudam no combate ao Covid-19

Além dos prefeitos eleitos vítimas de Covid-19, todos devem manter o cuidado em relação ao Coronavírus. Assim, recomenda-se que ninguém saia de casa sem necessidade. Também não deixe de usar máscara.

Manter as mãos sempre limpas e usar álcool gel é essencial. Por fim, recomenda-se evitar aglomerações e respeitar a quarenta. Dessa forma, se todos fizerem sua parte é possível controlar a pandemia.

Ressalta-se que diferente de muitos países, o Brasil ainda não começou sua campanha de vacinação. Além disso, o prazo de início prevê-se para 25 de janeiro de 2021. Começando pelos grupos prioritários, como idosos e profissionais da saúde.