CIEE RJ: mais de mil vagas abertas para estudantes de diversas áreas

Estudantes de diversas áreas podem comemorar e começar o ano com o pé direito. Isso porque o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) acaba de divulgar a abertura de mais de mil vagas de estágio e jovem aprendiz para atuação em todo o estado do Rio de Janeiro.

Conhecida como entidade de assistência social que possibilita o ingresso de jovens e adolescentes no mercado de trabalho, o CIEE reuniu oportunidades para estudantes dos níveis médio e superior, em diferentes áreas, conforme abaixo.

Para concorrer, os interessados devem cadastrar o currículo no portal do CIEE, de acordo com a posição desejada. É importante lembrar que o quadro de vagas pode variar conforme o preenchimento das oportunidades.

Há, ainda, chances para pessoas com deficiência (PcD). Os estudantes interessados, neste caso, devem encaminhar seus currículos diretamente para o e-mail [email protected], responsável pelo direcionamento correto das vagas.

Confira as vagas

Há oportunidades para estudantes do ensino superior nas áreas de Administração, Arquitetura, Biomedicina, Contabilidade, Comunicação, Direito, Educação, Engenharia, Medicina, Medicina Veterinária, Moda, Odontologia, Recursos Humanos, Secretariado, entre outros.

Já os estudantes do ensino médio podem concorrer às posições de aprendiz e, ainda, Administração, Automação, Edificações, Eletromecânica, Eletrônica, Enfermagem, Logística, Mecânica, Segurança do Trabalho e outras.

Os requisitos, como nível de escolaridade, experiência e idiomas, podem variar de acordo com a empresa contratante e a posição desejada. Além disso, as atribuições e horário de trabalho também tendem a ser diferentes, considerando as demandas.

