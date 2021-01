Cinco casais para bombar o Power Couple em 2021 · .

A quinta temporada do Power Couple Brasil tem a estreia prevista para o final de abril, na Record. Mas a corrida de casais para tentar uma vaga no reality show teve início lá em 2019, quando a edição de 2020 ainda não havia sido cancelada por causa da pandemia da Covid-19.

Rodrigo Phavanello e Sabrina Paiva, por exemplo, começaram a se relacionar em A Fazenda 11 e chegaram a declarar que gostariam de participar do reality de casais em 2020. Com os casais de A Fazenda 12 não foi diferente. Lucas Selfie afirmou que adoraria enfrentar Lipe Ribeiro e Yá Burihan ao lado de Raissa Barbosa.

Além deles, Pyong Lee, que ficou conhecido pelo jogo cheio de estratégias no BBB20, negou que tivesse intenções de entrar para o reality rural, mas afirmou que tem vontade de disputar o Power Couple ao lado da mulher, Sammy Lee.

Confira abaixo alguns casais que poderiam agitar o Power Couple Brasil 5:

Gretchen e Esdras Souza curtem o Ano-Novo juntos

Gretchen e Esdras Souza

Casamento novo, participação nova! Gretchen foi uma das confinadas da primeira edição do Power Couple Brasil, ao lado do então marido, Carlos Marques. O casal não chegou nem perto da final, mas a participação da rainha do rebolado não passou despercebida. Para defender o mozão, Gretchen criou as maiores confusões na casa, que ainda não contava com transmissão 24h. Agora que se casou com Esdras Souza, a cantora pode voltar com tudo e renovar o seu estoque de memes.

Lipe e Yá: mais um reality pra conta

Lipe Ribeiro e Yasmin Burihan

Experientes em reality, Lipe e Yá já participaram de duas edições do De Férias com o Ex Brasil e causaram tanto que o empresário foi um dos convidados a participar de A Fazenda 12, na qual pediu a amada em casamento. Apesar das brigas e separações, o casal demonstra muita cumplicidade e agitaria a sede em Itapecerica da Serra.

Lucas e Raissa curtem férias em São Miguel do Gostoso

Lucas Selfie e Raissa Barbosa

Quando começaram a se envolver em A Fazenda 12, Selfie e Raissa tinham poucas pretensões de se tornarem um casal fora do reality, mas o destino decidiu deixá-los juntos. Ele é estrategista; ela tem personalidade forte, uma combinação explosiva. E o casal já mostrou que é bom de briga ao enfrentar Jakelyne Oliveira e Mariano em um quiz no Hora do Faro.

Sammy e Pyong fazem chá de bebê para Jake

Pyong e Sammy Lee

Assim que deixou o BBB20, Pyong afastou qualquer possibilidade de participação em A Fazenda 12, mas afirmou que aceitaria um convite para entrar no Power Couple ao lado de Sammy. O casal ganhou notoriedade com o nascimento de Jake, enquanto o youtuber ainda estava confinado. Além disso, o hipnotizador seria um ótimo oponente para Lucas Selfie no que diz respeito a estratégias.

Phavanello e Sabrina anunciaram noivado em 2020

Sabrina Paiva e Rodrigo Phavanello

Phavanello e Sabrina chegaram perto da final de A Fazenda 11, tendo sido eliminados para Lucas Viana e Hariany Almeida, outro casal da temporada. Os dois deram continuidade ao romance e estão, inclusive, noivos. Não formaram um par muito notável, mas todo reality precisa de uma cota de plantas para não correr o risco de eliminar logo de cara alguém que possa gerar entretenimento.

Luiza e Cartolouco dão selinho em A Fazenda 12

Bônus: Cartolouco e Luiza Ambiel

Lucas Strabko, o Cartolouco, e Luiza Ambiel não formam exatamente um casal sério. Os dois trocaram muitas carícias em A Fazenda 12 e chegaram a se beijar para valer na festa final, mas a atriz já dispensou o jornalista e disse que ele não tem pegada. No entanto, Cartolouco continua insistindo. Caso ele consiga, o casal pode causar muitas confusões se entrar no Power Couple, já que os dois são donos de personalidades nada discretas.