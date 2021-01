Cinco novos empregos para as bailarinas do Faustão · .

Fausto Silva anunciou que encerrará seu contrato com a Globo no fim de 2021. A notícia surpreendeu o público na segunda-feira (25) e deixou uma questão importante no ar: sem o Domingão, o que as bailarinas do programa vão fazer a partir do ano que vem?

O balé do Faustão é tradição no dominical. Além de engrandecerem os números musicais com seus passos bem ensaiados, elas ainda interagem com o apresentador durante as Videocassetadas, momento em que se divertem e reagem –de maneira até exagerada– aos vídeos.

Por enquanto, não há na emissora outro programa de auditório que possa aproveitar a presença de tantas dançarinas da mesma maneira. E, mesmo se isso acontecesse, o balé numeroso está muito ligado ao Domingão. Dessa forma, as jovens provavelmente terão de se aventurar em novos rumos.

Confira cinco opções de trabalho para as profissionais:

Instrutora de fitdance

As aulas de dança estão em alta nas academias e também no YouTube. A plataforma reúne diversos canais especializados em ensinar as coreografias dos hits mais bombados do momento. Com a experiência adquirida na atração da Globo, as bailarinas podem investir nesse segmento e ganhar ainda mais seguidores nas redes sociais –o que é sempre bom para conseguir uns publiposts e se alçar também à influenciadora digital. É o caso de Lorena Improta, que já atuou no grupo de FitDance.

Participante de reality show

Nada melhor para se manter na mídia do que integrar o elenco de um reality. Melhor ainda se for algum bem polêmico, como o De Férias com o Ex Brasil ou A Fazenda. A atração rural da Record, inclusive, já confinou ex-bailarinas do Faustão: Mirella Santos, na primeira edição, Robertha Portella, na quinta, e Carla Prata, no oitavo ano.

Professora de dança

As profissionais também pode aproveitar toda a expertise do Dança dos Famosos para virarem professoras da modalidade de salão. Do funk ao tango, as bailarinas já provaram que enfrentam todos os ritmos no quadro do programa e conseguem passar seus conhecimentos aos pupilos mesmo com pouco tempo de ensaio.

Responsável por André Gonçalves na edição de 2020, Paula Santos aproveitou a visibilidade e já até compartilha suas coreografias no YouTube.

Figurante de série do Disney+

O streaming da Disney pretende investir em produções nacionais nos próximos anos e, para isso, aproveitará a parceria com a Globo e gravará as séries nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro. Quem sabe as ex-funcionárias do Faustão não possam integrar o balé dessas histórias? Afinal, cenas como as de High School Musical: A Série: O Musical sempre precisam de bastante gente arrasando nos passinhos ao fundo.

Atriz da Record

As bailarinas também poderiam se arriscar na atuação e descolar um papel nas tramas da concorrência. Dessa forma, elas seguiriam os passos de Aline Riscado, que participou de Topíssima (2019), e Robertha Portella, que fez Dona Xepa (2013), Escrava Mãe (2016) e O Rico e Lázaro (2017) na emissora. Além disso, a Record tem apostado bastante nos musicais de Gênesis. Não seria uma má ideia ter uma dançarina experiente nessas sequências de coreografia.

Relembre algumas cenas de Aline Riscado na novela de Cristianne Fridman: