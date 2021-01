Cinco questões de Português para concurso

Uma das melhores formas para aprender português para concurso público é por meio de resolução exaustiva de questão. É por meio dos exercícios que você consegue identificar os assuntos mais cobrados e recorrentes pela organizadora, memorizar o conteúdo, conhecer o perfil da sua prova e avaliar o seu rendimento.

Por isso, é imprescindível que você faça exercícios, pois cada banca organizadora de concurso tem uma forma de cobrança diferente. Nesse post, separamos sete questões de português comentadas para você treinar. Vamos lá?

Português para concurso público:

Questão 1

(FCC / TRT 9ª/ Técnico Judiciário – 2013) esta vida é uma viagem / pena eu estar / só de passagem

O segmento em destaque nos versos acima transcritos equivale a: que eu

A) estivera.

B) esteja.

C) estaria.

D) estivesse.

E) estava.

Gabarito: B

Preste atenção na conjunção “que”. Ela força a flexão do verbo em relação ao modo e ao tempo.

A primeira oração conta com o tempo presente do indicativo “é”, por isso, o infinitivo “estar” da frase deve se flexionar no tempo presente do subjuntivo: esteja.

Questão 2

(2019/FCC/SABESP/) O transporte do café mais rápido e barato incentivou a produção. (5° parágrafo)

Transpondo-se a frase acima para a voz passiva, a forma verbal resultante será

A) havia incentivado.

B) incentiva-se.

C) É incentivado.

D) Foi incentivado.

E) Foi incentivada.

Gabarito: E

Voz passiva: um dos assuntos mais cobrados pela FCC.

Na voz passiva analítica o objeto direto vira sujeito e o sujeito torna-se o agente da voz passiva. Lembre-se de que é necessário manter a conjugação.

Questão 3

(2020/IBADE/Prefeitura de Vila Velha- ES) “Os autores africanos que não escrevem em inglês (e em especial os que escrevem em língua portuguesa) moram na periferia da periferia, lá onde a palavra tem de lutar para não ser silêncio.” Os parênteses foram usados para:

A) retificação de uma ambiguidade.

B) a explicação de um termo anterior.

C) A particularização de um significado.

D) A inclusão de uma ideia não explícita.

E) a ratificação de uma ideia anterior.

Gabarito: D

Na questão, os parêntesis foram utilizados para a inclusão de uma ideia. Eles também podem ser usados para explicações, comentários, entre outros.

Questão 4

(2018/ Cespe/Instituto Rio Branco) No que se refere aos sentidos e aos aspectos linguísticos do texto XII, julgue (C ou E) o item seguinte.

Segundo preconiza o Novo Acordo Ortográfico, o vocábulo “contrassensos” (l.4) é grafado conforme as mesmas regras que antissocial.

A) Certo

B) Errado

Gabarito: A) Certo

Atenção: de acordo com a nova ortografia, terá hífen se a segunda palavra iniciar por H ou tiver a mesma letra. Por exemplo: micro-ondas, micro-organismo.

Entretanto, se a palavra seguinte iniciar por R ou S é necessário dobrá-la. Exemplo: autorretrato, antissocial.

Questão 5

(2019/FCC/ Câmara de Fortaleza) ondas tão fortes que chegam a derrubar as pessoas (3° parágrafo)

A conjunção sublinhada acima estabelece noção de:

A) finalidade.

B) causa.

C) conformidade.

D) consequência.

E) condição.

Gabarito: D

Um dos assuntos mais recorrentes em provas de português para concurso Público. Na questão, o gabarito é consequência devido à presença da conjunção subordinativa consecutiva “tão…que”.