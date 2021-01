Atriz que integrou o elenco de Bom Sucesso (2019), Carla Cristina Cardoso teve de fazer uma cirurgia para reduzir seus seios e emagreceu sete quilos. “Tirei cinco quilos só de peito”, revelou a intérprete da personagem Lulu na novela protagonizada por Grazi Massafera na Globo.

Em entrevista à coluna de Patrícia Kogut, do jornal O Globo, Carla explicou que nunca teve problema com seu peso, mas que o tamanho dos seios estava lhe causando dor na coluna.

“Minha vida antes era maravilhosa, sempre adorei ter peitão, nunca me atrapalhou em nada. Sempre fui tranquila, mas a dor na coluna estava me afetando demais. Tenho seios grandes desde os 13 anos. A coluna eu sentia, mas eu sempre cuidava. Mesmo com todos os tratamentos, pilates e quiropraxia, foi o momento em que tive para fazer”, conto a artista.

Na novela escrita por Rosane Svartman e Paulo Halm, Carla interpretou Lulu, a cunhada de Paloma, personagem de Grazi. Foi só após a trama que a atriz conseguiu ter mais tempo para pensar no corpo.

“Eu estava gordinha para a novela. Dois meses depois que acabou, veio a quarentena. Em julho, senti que poderia ter passado do limite e segurei a alimentação. Fiz uma dieta em casa e, em setembro, operei. Fiz a redução das mamas e fiz cirurgia de abdômen, que me fez perder mais dois quilos”, relembrou.

“Com isso tudo, ainda perdi quilinhos por ter mantido uma dieta para ter uma recuperação melhor”, comemorou ela.

Aos 45 anos, a artista está prestes a estrear o filme Segunda-Feira, em que aparecerá mais magra. Mas diz que ser gordinha nunca afetou seu amor próprio. “Já tenho a autoestima lá em cima, me amo demais. Usava roupas e vestidos que botavam um empoderamento no meu peito. Só que agora algumas roupas cabem mais, o visual fica diferente”, finalizou.