Cínthia confessa relação tóxica de ‘paixão e ódio’ com Pedro · .

Cínthia (Helena Ranaldi) desabafará sobre seu relacionamento com Pedro (José Mayer) em Laços de Família. Ela confessará ao padrasto que nutre sentimentos pelo administrador do haras. A veterinária, entretanto, dirá que teme se envolver mais, pois o romance é de “paixão e ódio”.

Na novela exibida no Vale a Pena Ver de Novo, Eládio (Umberto Magnani) irá até o quarto de Cínthia e a encontrará estudando. Ele perguntará se está tudo bem com ela e comentará que a enteada anda muito calada, além de observar que ela tem ido pouco ao haras.

A princípio, a morena desconversará, dirá que está bem, mas acabará desabafando. “Eu acho que eu tô fugindo um pouco do haras. É que eu tive um problema lá com o Pedro e a Íris [Deborah Secco]”, revelará.

“Você e o Pedro voltaram a… Bom, aconteceu mais alguma coisa?”, perguntará o homem. A veterinária confirmará que aconteceu e contará que Íris viu. Eládio questionará se a garota falou algo para alguém. “O pessoal do haras sabe do seu envolvimento com o Pedro?”, irá querer saber o senhor.

“Não, ela não falou para ninguém, não. Mas é claro que todo mundo sabe, pelo menos um pouco, do caso. Mas o problema não é esse, não, o problema é que ela brigou comigo, diz que me odeia, não quer papo. Não é mais minha amiga”, lamentará Cínthia.

Gosta e detesta

O idoso será direto e perguntará se a enteada gosta mesmo de Pedro. “Não sei. Eu acho que sim. Ah, sei lá!”, responderá Cínthia, indecisa. “Eu acho que eu tenho medo de me envolver muito com ele. De qualquer forma, do ponto que tá não vale a pena passar por cima dos sentimentos da Íris”, observará a veterinária, mexida com a briga que teve com a jovem.

“Íris é uma garota, você é uma mulher. Medo do que?”, indagará o senhor. Cínthia falará que Pedro não é uma pessoa fácil, e Eládio verá a aflição nas palavras da personagem de Helena Ranaldi.

“Uma relação de amor pode começar de várias maneiras. Talvez você goste mais do Pedro do que imagina. Por isso, esteja com tanto medo”, tentará acalmá-la o veterano. “Eu gosto dele. Gosto de me sentir nos braços dele. Mas eu detesto o jeito que ele me trata. Eu detesto! Não sei se você me entende”, desabafará a veterinária.

“Claro que eu entendo. Amor e ódio, paixão e ódio, como se diz por aí!”, explicará Eládio, compreensivo. A conversa será interrompida pela mãe mandona da personagem, que despistará sobre o verdadeiro assunto do papo dos dois na novela escrita por Manoel Carlos.

