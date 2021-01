cirurgia de Coutinho no Barcelona pode fazer clube inglês perder R$ 126 milhões

Philippe Coutinho sofreu uma lesão no joelho e vai passar por uma cirurgia. Baixa no Barcelona, ele ainda dará um desfalque no financeiro no Liverpool de R$ 126 milhões.

Quando foi negociado pelos Reds por 100 milhões de euros fixos, o clube inglês também acordou com os catalães 40 milhões de euros em variáveis. E uma condição era que o brasileiro completasse 100 jogos pelo time do Camp Nou.

Tal feito renderia 20 milhões de euros ao Liverpool. Na cotação atual, o valor seria de aproximadamente R$ 126 milhões.

Coutinho iria passar a marca nesta temporada com facilidade, já que tem 90 jogos completados. O Barcelona não deu um prazo oficial para retorno do atleta.

O brasileiro era uma opção do clube para uma negociação em janeiro. Depois de ser emprestado ao Bayern de Munique, o meia retornou ao Barcelona para tentar retomar o bom futebol da época do Liverpool.

Philippe Coutinho retornou ao Barcelona após empréstimo ao Bayern Getty Images

No entanto, começou ganhando chance com Ronald Koeman, mas não conseguiu manter a regularidade. Ele fez 14 jogos nesta temporada e fez três gols.