Claro Box TV é oficializado com mensalidades a partir de R$ 20

A Claro lançou oficialmente, nesta quinta-feira (28) o Box TV, dispositivo que já vinha sendo comercializado em algumas cidades desde outubro passado, em fase de teste. A novidade oferece acesso a conteúdos com qualidade 4K.

Podendo ser instalado pelo próprio usuário, conectando a caixinha à internet via Wi-Fi ou cabo, o Claro Box TV mescla canais lineares com diferentes serviços de streaming. Ele traz ainda controle com comando de voz, gravador digital para até 400 horas e o recurso Replay TV.

Com relação às emissoras disponíveis, são mais de 90 canais ao vivo, como os de esportes (SporTV, ESPN, FOX Sports, BandSports, Premiere, Conmebol TV), infantis (Tooncast, Boomerang, Disney Jr e mais) e de notícias (CNN, Bloomberg, BandNews e GloboNews). Há ainda os de documentários (Discovery, History etc), filmes e séries (FOX, Warner, Sony, AMC, Cinemax, Paramount e outros), música (MTV, VH1, BIS e Trace) e os abertos.

O box TV da Claro pode ser levado para qualquer lugar.Fonte: Claro/Divulgação

Já quanto ao streaming, o cardápio inclui alternativas como Netflix, HBO, Paramount Plus, StarzPlay e Telecine, que devem ser contratados a parte, além do NOW e do Claro Vídeo, disponibilizados sem custo adicional, segundo a prestadora.

Preço e disponibilidade

A assinatura do Claro Box TV custa a partir de R$ 20 para usuários da banda larga da Claro, sem adesão e fidelidade, dando acesso ao Claro Vídeo, NOW e Netflix, mediante as respectivas assinaturas. Usuários de outras operadoras também podem fazer a contratação, porém há taxa de adesão.

O pacote Top, com os canais de TV, tem mensalidade adicional de R$ 59,90, totalizando R$ 79,90 por mês. E para incluir os demais serviços é necessário contratá-los separadamente (os preços variam), mas todos são cobrados na mesma fatura mensal.

Quanto à cobertura, o serviço está disponível em várias capitais de todas as regiões. Porém, o sinal da TV Globo só é oferecido nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, no momento.