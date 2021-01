Clássico entre Santos e Corinthians tem data alterada por conta da Libertadores

O clássico entre Santos e Corinthians, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, tem uma nova data. A princípio, a partida aconteceria no dia 31 de janeiro. Com a classificação do Peixe para a final da Libertadores, o jogo foi alterado para 17 de fevereiro (quarta-feira), às 19h (de Brasília), na Vila Belmiro.

A alteração foi necessária porque a decisão do torneio continental está marcada para o dia 30 de janeiro, às 17h, no Maracanã.

Ainda há a possibilidade de haver uma nova alteração caso o Santos conquiste a Libertadores e deixe o Brasil no início de fevereiro para disputar o Mundial de Clubes.

Santos e Corinthians têm campanhas semelhantes no Brasileirão, ambos somando 42 pontos. No momento, a equipe de Vagner Mancini leva a melhor pelo saldo de gols.