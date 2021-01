Clássico virtual: confira a disputa de Palmeiras e Santos por audiência no Youtube

Palmeiras e Santos fazem neste próximo sábado (30) a grande final da Copa Libertadores 2020, e desde que se classificaram para a decisão, a rivalidade entre os dois vem aumentando cada vez mais visando a tão sonhada taça mais desejada da América do Sul.

Fora do campo, essa rivalidade também é forte nas redes e plataformas digitais. Uma delas é o Youtube, meio por onde os clubes se comunicam com os seus torcedores postando vídeos de treinos, bastidores de jogos, quadros com jogadores e de vez em quando uma zoação com algum rival, fazendo com que os fãs se sintam dentro do clube e praticamente vivam ao lado dos seus ídolos.



Confira alguns números dessa rivalidade dentro do Youtube

Em número de inscritos, o Verdão tem leve vantagem, pois enquanto a TV Palmeiras tem 1,51 milhão de inscritos, a Santos TV possui 1,01 milhão de seguidores.

No entanto, quando se trata do vídeo mais popular de cada um, o Santos atropela o Palmeiras. Colocado no ar em 2012, “freestyle de Ganso e Neymar” ganha de lavada o duelo, possuindo mais de 9,6 milhões de visualizações e a TV Palmeiras tem como vídeo recorde “clipe em comemoração ao decacampeonato brasileiro do Palmeiras”, com mais de 2,4 milhões de cliques.

No quesito de vídeos com mais de um milhão de views, o Santos também sai vencedor da disputa, com 28 publicações que passaram essa marca, muitos deles da época em que Neymar atuava pelo Peixe, atraindo torcedores de mais clubes para ver o craque brasileiro. Já o Alviverde soma apenas 11 vídeos que atingiram o número expressivo.

Em visualizações totais, mais uma vez a equipe da Baixada fica na frente, com 268 milhões contra 237 dos paulistanos, entretanto, esse dado pode ter uma explicação, pois a Santos TV já postou 5,7 mil vídeos e a TV Palmeiras publicou 5 mil, mesmo sendo criada seis meses antes que o canal do rival.

Quando o assunto é Live, os santistas tomam a frente novamente, tendo o vídeo ao vivo mais visto com 533 mil visualizações, quando fez o pré-jogo do último jogo do Brasileirão 2019 contra o Flamengo, na Vila Belmiro. Os palmeirenses tem 505 mil pessoas alcançadas com a sua Live mais vista, que foi o pré-jogo do jogo de volta da final do Paulistão 2018.