Clássicos do Vestibular: Nove Noites, de Bernardo de Carvalho

No Brasil, a maioria dos vestibulares exigem uma lista de leitura obrigatória. Esse é um requisito que preocupa muitos estudantes. Geralmente, essa lista contém obras clássicas produzidas por autores canônicos. No entanto, com o passar dos anos, essa realidade vem mudando. Desse modo, atualmente já é possível encontrar autores contemporâneos nessa lista.

Uma obra recentemente incluída, por exemplo, é o romance Nove Noites, do autor Bernardo Carvalho. Vejamos agora algumas informações relevantes sobre esse livro.

Sobre a obra

Baseado numa história real, a obra Nove Noites pode ser vista como uma investigação. O livro foi resultado de um mergulho profundo do autor na história do jovem antropólogo americano Buell Quain, que se matou de maneira bruta aos 27 anos, enquanto retornava de uma aldeia indígena no interior do Brasil. Após o longo contato com os índios Krahô, no Tocantins, ele decide retornar a sua terra. No entanto, no meio do caminho, algo muda profundamente sua convicção.

Além dos elementos narrativos e estéticos da obra, o livro traz também imagens reais da década de 1930. Desse modo, a obra explora as nuances entre realidade e ficção. Além disso, esse é um romance com toque de investigação policial e um tom, em certa medida, autobiográfico.

Com sabedoria, Bernardo de Carvalho busca despertar a curiosidade do leitor e levá-lo consigo num mergulho em si mesmo e também no outro.

Um pouco sobre o autor

Bernardo Teixeira de Carvalho é um romancista, jornalista, contista e tradutor carioca. Formado em jornalismo pela (PUC/RJ), trabalhou durante alguns anos como diretor do suplemento de ensaios da Folha de S. Paulo. Além disso, atuou também como colunista e correspondente internacional na Europa. Teve alguns de seus livros premiados dentro e fora do Brasil, onde exerce a função de crítico literário.

