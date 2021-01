Claudia Leitte se emociona ao vivo no Mais Você após rever Louro José · .

Claudia Leitte se emocionou no Mais Você desta terça-feira (19) após rever uma participação que fez no matinal da Globo em 2018, quando se encontrou com Louro José, personagem interpretado por Tom Veiga (1973-2020), que morreu em novembro de 2020. A cantora ficou com os olhos marejados e ainda citou as perdas causadas pela pandemia do coronavírus.

Em um papo intimista com Ana Maria Braga, a técnica do The Voice+ refletiu sobre os sentimentos que surgiram no último ano, desde que milhares de pessoas perderam as vidas em decorrência da Covid-19.

“Fiquei emocionada [ao rever o Louro]. Você [Ana Maria Braga] sabe que eu sou extremamente sensível, nunca deixei de demonstrar as coisas e já cansei de lutar comigo mesma e com a minha própria natureza para não demonstrar essa emoção. Mas esse é um momento muito complicado da história da humanidade. Cada prisma, cada ser humano está compartilhando de dor de uma maneira diferente”, iniciou.

Claudia frisou que há uma mistura de sentimentos ao rever as imagens de Louro José e se dar conta de que Tom Veiga morreu no mesmo ano da pandemia.

“A gente vê essas coisas [imagens do Louro José] e sente mais do que saudade, Ana. Eu sinto mais do que saudade, estou sentindo um pouco de vontade de voltar no tempo. Isso é muito esquisito. E não é que eu não seja grata por tudo o que tenho vivido, mas eu nunca tinha tido esse desejo de voltar no tempo. Principalmente porque a gente perde pessoas, vai passando por circunstâncias na vida e a palavra ‘perder’ é dura, doída”, completou.

Por fim, a cantora prestou uma homenagem à veterana da Globo, que não deixou a apresentação do Mais Você um dia sequer após a morte de Tom: “Fico feliz de ver você colorida, aqui na minha frente, alisando o seu cachorrinho. E te ver cozinhar me traz esperança, enche o meu coração. Você traz alimento para a alma e para o coração. E para a boca, porque eu como muito [risos]. Te amo, Ana Maria”.

Emocionada, a apresentadora retribuiu o carinho dizendo que também ama Claudia Leitte.