Claudia Raia toma banho ao ar livre e exibe corpo definido aos 54 anos · .

Claudia Raia surpreendeu seus seguidores ao exibir nas redes sociais o corpão definido aos 54 anos. A atriz publicou um vídeo em que aparece tomando banho de biquíni ao ar livre e recebeu diversos elogios, inclusive de amigos famosos. “Lavando a alma”, escreveu ela, na legenda.

No vídeo, publicado em seu perfil no Instagram na noite de terça-feira (5), Claudia aparece em uma ducha dentro de um box de pedra, numa praia, usando um biquíni tomara-que-caia nude. A atriz ainda dá uma voltinha enquanto é filmada e exibe todas as partes definidas de seu corpo.

“Como é deslumbrante!”, se impressionou Mariana Ximenes. “Como que faz para reerguer o castelo agora?”, perguntou Iza, em alusão a um dos versos de CONFIRA Pesadão. “Dá vontade de filmar o dia todinho mesmo! Musa”, elogiou Marcella Rica.

Outras famosas, como Paolla Oliveira e Leila Moreno, também deixaram elogios nos comentários da publicação feita pela mãe de Enzo Celulari e Sophia Raia.

Confira: