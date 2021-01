Claudinho assume liderança da Bola de Ouro e pode fazer o que nenhum jogador conseguiu na história do prêmio; Yuri Alberto leva nota 10

Grande nome do Red Bull Bragantino na temporada 2020, o meia Claudinho, de 23 anos, assumiu a liderança no 51º Prêmio ESPN Bola de Prata Sportingbet, tornando-se o novo Bola de Ouro, no lugar do santista Marinho.

Autor de 4 gols nas últimas duas rodadas, Claudinho é agora o vice-artilheiro da competição, um gol atrás de Thiago Galhardo, do Internacional. Líder também do prêmio revelação, Claudinho pode vir a ser o jogador mais premiado a história do Bola de Prata, com 4 troféus (Bola de Ouro, Bola de Prata, Artilheiro e Revelação).

Depois dessa 31ª rodada do Brasileirão, a seleção do Bola de Prata teve quatro mudanças. A primeira delas no gol, onde Weverton assumiu a liderança. Vencedor em 2018, o goleiro do Palmeiras superou Tiago Volpi, do São Paulo, que caiu para o 3º lugar após levar 5 gols do Inter. Santos, do Athletico-PR é agora o 2º colocado.

Entre os meias, Vina, do Ceará, volta à seleção após 6 rodadas, agora no lugar do flamenguista Arrascaeta. Líder em assistências no Brasileirão, Vina marcou 2 gols e deu 2 assistências na vitória do Ceará por 4 a 0 sobre o Goiás nessa última rodada. No Brasileirão, o meia tem agora 11 gols, sendo um dos líderes em participações de gols na competição.

Entre os atacantes, Thiago Galhardo, artilheiro do Brasileirão, não atuou na vitória do Colorado sobre o São Paulo, mas voltou à seleção do Bola de Prata já que Luciano, do São Paulo, viu sua média diminuir após a derrota.

Já o técnico Abel Braga, que venceu os últimos 7 jogos seguidos e levou o Internacional de volta à liderança do Brasileirão, entrou para a seleção do Bola de Prata. Entre os treinadores, ele está à frente agora de Abel Ferreira (Palmeiras), Sampaoli (Atlético-MG), Diniz (São Paulo) e Ceni (Flamengo).

Ao final dessa 31ª rodada, a seleção do Bola de Prata ficou assim: Weverton (Palmeiras), Isla (Flamengo), Gustavo Gómez (Palmeiras), Junior Alonso (Atlético-MG) e Guilherme Arana (Atlético-MG); Gerson (Flamengo), Edenílson (Internacional), Claudinho (Red Bull Bragantino) e Vina (Ceará); Marinho (Santos) e Thiago Galhardo (Internacional). Técnico: Abel Braga (Internacional)

Yuri Alberto é o 2º receber a nota 10 em 2020

Autor de 3 gols e uma assistência na goleada do Internacional sobre o São Paulo por 5 a 1, no Morumbi, o atacante Yuri Alberto recebeu a nota 10 dos jornalistas da ESPN Brasil e fechou a 31ª rodada como o maior pontuador.

O jovem atacante do Colorado foi o segundo a receber a nota 10 nesse Brasileirão, depois de Tiago Volpi, do São Paulo, na 19ª, quando o tricolor venceu o Flamengo por 4 x 1 no Maracanã e ele defendeu dois pênaltis e deu uma assistência. Com 8,79 pontos, Yuri Alberto teve a segunda maior pontuação no Bola de Prata 2020, atrás também de Tigao Volpi (9,11).

Antes de Volpi e Yuri Alberto, levaram nota 10 no prêmio na era dos pontos corridos o goleiro Rogério Ceni, pelo São Paulo, em 2006, quando marcou dois gols e defendeu um pênalti no empate contra o Cruzeiro (2 x 2), no Mineirão, na 18ª rodada; o atacante Neymar, pelo Santos, na 34ª rodada de 2012, na goleada por 4 x 0 sobre o Cruzeiro no Independência, quando fez três gols, deu uma assistência e saiu aplaudido; e o meia Arrascaeta, pelo Flamengo, em 2019, quando marcou 3 gols, deu duas assistências e ainda participou de um gol na vitória por 6 x 1 sobre o Goiás no Maracanã.

A seleção da 31ª rodada do Bola de Prata ficou assim: Felipe Alves (Fortaleza), Dudu (Atlético-GO), Víctor Cuesta (Internacional), Léo Ortiz (RB Bragantino) e Moisés (Internacional); Rodrigo Dourado (Internacional), Juninho (Fortaleza), Claudinho (RB Bragantino) e Vina (Ceará); Yuri Alberto (Internacional) e Artur (RB Bragantino). Técnico: Abel Braga (Internacional)

Prêmio revelação do Brasileirão 2020

A partir dessa 30ª rodada, a ESPN Brasil passa a divulgar o top-5 do Prêmio de Revelação do 51º prêmio ESPN Bola de Prata Sportingbet. Concorrem ao prêmio os jogadores com idade olímpica (até 23 anos em dezembro) e que estejam aptos a levar a Bola de Prata pela primeira vez na carreira, com o mínimo de jogos (19) no Brasileirão 2020. Após a 36ª rodada do campeonato, abriremos no site uma votação com os 3 jogadores com mais pontos. O atleta mais votado levará o prêmio.

Desde 2017, o prêmio conta com a pontuação composta por 40% de estatísticas (o Algoritmo DataESPN) + 60% das notas dos jornalistas.

Seleção Prêmio ESPN Bola de Prata Sportingbet 2020 após a 29ª rodada:

GOLEIRO CLUBE JOGOS PONTOS Weverton Palmeiras 26 5,20 Santos Athletico-PR 26 5,17 Tiago Volpi São Paulo 31 5,15 Felipe Alves Fortaleza 30 5,08 Vanderlei Grêmio 23 5,04

LATERAL DIREITO CLUBE JOGOS PONTOS Isla Flamengo 21 5,25 Guga Atlético-MG 25 5,24 Fagner Corinthians 26 5,19 Gabriel Menino Palmeiras 24 5,14 Madson Santos 22 5,03

ZAGUEIROS CLUBE JOGOS PONTOS Gustavo Gómez Palmeiras 17 5,37 Junior Alonso Atlético-MG 24 5,34 Rodrigo Caio Flamengo 17 5,26 Réver Atlético-MG 20 5,24 Diego Costa São Paulo 18 5,20

LATERAL ESQUERDO CLUBE JOGOS PONTOS Guilherme Arana Atlético-MG 29 5,48 Filipe Luís Flamengo 23 5,35 Fábio Santos Corinthians 17 5,31 Reinaldo São Paulo 29 5,28 Moisés Internacional 20 5,26

VOLANTE CLUBE JOGOS PONTOS Edenílson Internacional 26 5,45 Gerson Flamengo 26 5,39 Dodi Fluminense 19 5,27 Raul RB Bragantino 23 5,27 Matheus Henrique Grêmio 24 5,23

MEIA CLUBE JOGOS PONTOS Marinho Santos 23 5,66 Thiago Galhardo Internacional 26 5,48 Luciano São Paulo 25 5,46 Yuri Alberto Internacional 16 5,36 Keno Atlético-MG 29 5,33

ATACANTE CLUBE JOGOS PONTOS Marinho Santos 22 5,66 Luciano São Paulo 24 5,51 Thiago Galhardo Internacional 26 5,48 Keno Atlético-MG 27 5,34 Pepê Grêmio 24 5,24

TÉCNICO CLUBE JOGOS PONTOS Abel Braga Internacional 11 6,32 Abel Ferreira Palmeiras 12 6,29 Jorge Sampaoli Atlético-MG 29 6,19 Fernando Diniz São Paulo 31 6,15 Rogério Ceni Flamengo 28 6,11