Claudinho celebra bom momento do Bragantino e fala em pensar alto no Brasileiro

O meia-atacante Claudinho, destaque na vitória do Bragantino sobre o Vasco por 4 a 1, falou logo após a partida que seu momento é fruto de muito trabalho e que a equipe de Bragança Paulista deve pensar alto no Campeonato Brasileiro.



Bragantino goleia Vasco em noite de destaque do Claudinho (Foto: Divulgação/Bragantino)

“Isso é trabalho. Nunca baixei a cabeça, sempre trabalhei. Sempre busquei ajudar meus companheiros da melhor forma possível. Acho que Deus vem me abençoando, assim como a equipe também. Não estávamos bem, mas agora é pensar grande, pensar alto no campeonato”, disse o jogador após a goleada.

Os números do meia de 23 anos ajudam a entender seu bom momento. Nos últimos quatro jogos, ele anotou cinco gols e três assistências. Segundo o SofaScore, ele precisa de 45 minutos para participar de um gol.

A próxima partida do Bragantino será contra o Corinthians, na segunda-feira, às 19 horas (de Brasília). Com a vitória de quarta, a equipe ficou na décima posição, com 41 pontos.