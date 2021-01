Claudinho e Hurtado marcam golaços, RB Bragantino goleia o Vasco por 4 a 1 e deixa Cruzmaltino em situação complicada

Red Bull Bragantino e Vasco se enfrentaram nesta quarta-feira (20) em Bragança Paulista, em partida válida pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com gols de Ramires, Claudinho, duas vezes, e Hurtado, o Toro Loko goleou por 4 a 1, subiu na tabela e complicou a situação do Cruzmaltino.

Com o resultado, o clube paulista chegou aos 41 pontos, enquanto os cariocas estão na 16ª posição, com 32.

O jogo

O primeiro tempo teve domínio do Bragantino. Aos três minutos, Ytalo arriscou e a bola passou rente ao travessão.

Aos 14, o clube paulista abriu o placar. Edimar serviu Claudinho, que cruzou na cabeça de Ramires. O meia só teve o trabalho de mandar para as redes.

Aos 22, a pressão seguia. Helinho arriscou, Fernando Miguel espalmou e a bola foi na trave. No rebote, Edimar chutou e a bola passou raspando a trave.

Aos 36, Artur finalizou, Fernando Miguel espalmou para frente e a bola sobrou para Ramires. O meia chutou e a bola saiu por cima.

Na segunda etapa, a primeira grande chegada foi aos 20. Hurtado fez boa jogada e chutou para fora.

Aos 26, Claudinho, o cara do RB Bragantino na competição, fez mais um golaço. O meia recebeu na entrada da área, bateu colocado e botou a bola no ângulo de Fernando Miguel.

O Vasco diminuiu aos 32. Carlinhos arriscou de fora da área, Cleiton fez a defesa em dois tempos, mas, acabou soltando a bola nos pés de Gabriel Pec, que diminuiu.

Mas, o RB Bragantino voltou a marcar e, mais uma vez, com Claudinho. O Vasco saiu jogando mal, Hurtado recuperou e a bola ficou com o meia, que finalizou, a bola desviou em Werley e matou Fernando Miguel. O atleta chegou ao 15º gol no Brasileirão.

A vitória se transformou em goleada aos 48. Hurtado cobrou falta de longe e marcou um golaço para os donos da casa.

Claudinho em ação pelo Red Bull Bragantino Ari Ferreira/Red Bull Bragantino

RB Bragantino 4 x 1 Vasco da Gama

GOLS: RB Bragantino: Ramires, Claudinho (2x) e Hurtado; Vasco da Gama: Gabriel Pec

RB BRAGANTINO: Cleiton; Aderlan (Weverton), Léo Ortiz, Fabrício Bruno e Edimar; Ramires (Bruno Tubarão), Raul e Claudinho, Artur, Helinho (Cuello) e Ytalo (Huratdo). Técnico: Mauricio Barbieri

VASCO DA GAMA: Fernando Miguel; Léo Matos (Gabriel Pec), Werley, Lenadro Castán e Neto Borges; Andrey, Juninho (Pikachu), Caio Lopes (Carlinhos), Léo Gil (Marcos Júnior) e Talles Magno (Vinícius); Cano. Técnico: Vanderlei Luxemburgo

Classificação

– RB Bragantino: 10º colocado, com 41 pontos

– Vasco da Gama: 16º colocado com 32 pontos

Próximos jogos

As equipes voltam a campo no final de semana, pelo Brasileiro.

*horário de Brasília